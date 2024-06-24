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Общество ,  
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В Шотландии после взрывов на промышленном объекте начался пожар

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

В Шотландии недалеко от города Глазго прогремели взрывы и вспыхнул сильный пожар на промышленном объекте, сообщает Би-би-си.

По предварительным данным, никто не пострадал. Очевидец рассказал службе, что взрывы, которые раздались перед пожаром, были похожи на пуски фейерверков. Возгорание произошло в нескольких километрах от аэропорта Глазго, однако перебоев в работе воздушной гавани не было.

Шотландская пожарно-спасательная служба посоветовала местным жителям не открывать окна дома, а водителям — не включать кондиционеры. Полиция перекрыла дороги у места происшествия.

Пока неизвестно, на каком именно объекте произошел пожар и что стало его причиной.

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Фото:M-SUR / Fotodom / Shutterstock

Ранее, 21 июня, в итальянском городе Больцано восемь рабочих пострадали при взрыве на заводе по производству алюминия. Пятеро из них получили сильные ожоги, их доставили в больницы на вертолетах. Также из-за взрыва на заводе была разрушена металлическая стена склада.

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Теги
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