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Общество ,  
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Восемь человек пострадали при взрыве на алюминиевом заводе в Италии

Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images
Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images

В итальянском городе Больцано восемь рабочих пострадали при взрыве на заводе по производству алюминия, сообщила итальянская газета Fatto Quotidiano со ссылкой на источники.

«Восемь рабочих получили ранения в результате взрыва, произошедшего в производственном отделе алюминиевого завода в Больцано, через полчаса после полуночи в пятницу [21 июня]», — пишет газета.

Пять человек находятся в тяжелом состоянии, они получили тяжелые ожоги. Раненых на вертолетах доставили в специализированные ожоговые центры.

Также из-за взрыва на заводе была разрушена металлическая стена склада.

Газета отметила, что причина взрыва пока неизвестна, но прокуратура Больцано уже занимается уголовным расследованием происшествия. В ведомстве выяснили, что печи в аварийном цехе были установлены недавно, также прокуратура собирается проверить камеры видеонаблюдения.

Собеседник издания заявил, что планируется также обсуждение вариантов совершенствования правил обеспечения безопасности труда.

После инцидента профсоюзы инженеров объявили восьмичасовую забастовку, которая должна пройти в понедельник, 24 июня. Они призвали как можно быстрее выяснить, что произошло на заводе, уточнила газета.

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Италия взрыв пострадавшие

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