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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с нападениями в Дагестане

Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане, в результате которых погибли и пострадали силовики и мирные жители. Его слова, направленные главе республики Сергею Меликову, опубликованы на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Глубоко потрясен известием о совершенных террористических актах в Дербенте и Махачкале, в результате которых погибли и пострадали сотрудники полиции и мирные граждане, а также зверски убит православный священник — протоиерей Николай Котельников, сотрудники храма и синагоги», — сказал он.

По словам патриарха, главная цель нападения — «разрушить межрелигиозный мир» и разжечь вражду в обществе. «Неслучайно и то, что для осуществления дерзкого злодеяния выбран один из важнейших для православных верующих праздник Святой Троицы», — подчеркнул он.

«Убежден, что необходимо сделать все возможное для того, чтобы исключить саму возможность попыток радикализации религиозной жизни, пресечь любые проявления экстремизма и межнациональной вражды в каких угодно, в том числе и в бытовых формах, ибо от этого во многом зависит настоящее и будущее нашей страны», — отметил патриарх.

Он также выразил уверенность, что виновные скоро будут найдены и понесут законное наказание.

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Николай Котельников

Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале неизвестные напали на храмы и синагоги. Среди погибших — протоиерей Николай Котельников, он был настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте.

В МВД Дагестана сообщили, что погибли девять человек, семеро из которых — силовики. Позднее в ведомстве добавили, что в больницу Махачкалы доставили 13 силовиков и троих мирных жителей. Следственный комитет завел дело по статье о теракте — ст. 205 Уголовного кодекса.

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Теги
патриарх Кирилл Дагестан соболезнования
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