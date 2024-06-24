Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с нападениями в Дагестане
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане, в результате которых погибли и пострадали силовики и мирные жители. Его слова, направленные главе республики Сергею Меликову, опубликованы на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
«Глубоко потрясен известием о совершенных террористических актах в Дербенте и Махачкале, в результате которых погибли и пострадали сотрудники полиции и мирные граждане, а также зверски убит православный священник — протоиерей Николай Котельников, сотрудники храма и синагоги», — сказал он.
По словам патриарха, главная цель нападения — «разрушить межрелигиозный мир» и разжечь вражду в обществе. «Неслучайно и то, что для осуществления дерзкого злодеяния выбран один из важнейших для православных верующих праздник Святой Троицы», — подчеркнул он.
«Убежден, что необходимо сделать все возможное для того, чтобы исключить саму возможность попыток радикализации религиозной жизни, пресечь любые проявления экстремизма и межнациональной вражды в каких угодно, в том числе и в бытовых формах, ибо от этого во многом зависит настоящее и будущее нашей страны», — отметил патриарх.
Он также выразил уверенность, что виновные скоро будут найдены и понесут законное наказание.
Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале неизвестные напали на храмы и синагоги. Среди погибших — протоиерей Николай Котельников, он был настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте.
В МВД Дагестана сообщили, что погибли девять человек, семеро из которых — силовики. Позднее в ведомстве добавили, что в больницу Махачкалы доставили 13 силовиков и троих мирных жителей. Следственный комитет завел дело по статье о теракте — ст. 205 Уголовного кодекса.
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