Число пострадавших после обстрела Севастополя выросло до 144

Минздрав: при обстреле Севастополя пострадали 144 человека, в том числе 27 детей

В результате обстрела Севастополя ракетами ATACMS погибли как четыре человека, включая двоих детей, еще 144 получили ранения. Как уточнили РБК в Минздраве, 82 из них госпитализированы, состояние 13 человек оценивается как тяжелое

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В результате обстрела Севастополя американскими ракетами ATACMS за медицинской помощью обратились 144 человека, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Об этом РБК сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По его словам, в настоящее время состояние 13 пострадавших врачи оценивают как тяжелое, еще 62 пациентам медицинская помощь оказана амбулаторно

«Для оказания медицинской помощи привлечены медики из соседних регионов, в том числе Республики Крым. Направлена сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, федеральных медцентров, больниц города Москвы», — добавил Кузнецов.

Севастополь подвергся атаке днем 23 июня: город атаковали пять ракет ATACMS с кассетной боевой частью. По данным Минобороны, в результате воздействия ПВО одна из них «отклонилась от траектории полета» и взорвалась над городом. Погибли четыре человека, включая двоих детей, уточнил губернатор города Михаил Развожаев (ранее он сообщал о пяти погибших).

СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК) по факту атаки на город. Российское военное ведомство возложило ответственность за атаку на США и пообещало не оставлять это без ответа. 24 июня объявлено днем траура на всем полуострове.

В Севастополе и Крыму 24 июня объявили днем траура и отменили на этот день все массовые мероприятия.