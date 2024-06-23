 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

Число пострадавших после обстрела Севастополя выросло до 144

Минздрав: при обстреле Севастополя пострадали 144 человека, в том числе 27 детей
Сюжет
Военная операция на Украине
В результате обстрела Севастополя ракетами ATACMS погибли как четыре человека, включая двоих детей, еще 144 получили ранения. Как уточнили РБК в Минздраве, 82 из них госпитализированы, состояние 13 человек оценивается как тяжелое
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В результате обстрела Севастополя американскими ракетами ATACMS за медицинской помощью обратились 144 человека, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Об этом РБК сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По его словам, в настоящее время состояние 13 пострадавших врачи оценивают как тяжелое, еще 62 пациентам медицинская помощь оказана амбулаторно

«Для оказания медицинской помощи привлечены медики из соседних регионов, в том числе Республики Крым. Направлена сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, федеральных медцентров, больниц города Москвы», — добавил Кузнецов.

Что происходит в Севастополе после удара ракет ATACMS
Политика

Севастополь подвергся атаке днем 23 июня: город атаковали пять ракет ATACMS с кассетной боевой частью. По данным Минобороны, в результате воздействия ПВО одна из них «отклонилась от траектории полета» и взорвалась над городом. Погибли четыре человека, включая двоих детей, уточнил губернатор города Михаил Развожаев (ранее он сообщал о пяти погибших).

СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК) по факту атаки на город. Российское военное ведомство возложило ответственность за атаку на США и пообещало не оставлять это без ответа. 24 июня объявлено днем траура на всем полуострове.

В Севастополе и Крыму 24 июня объявили днем траура и отменили на этот день все массовые мероприятия.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минздрав раненые Дети Севастополь ракетный обстрел ATACMS Военная операция на Украине

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Собянин заявил о готовности принять пострадавших из Севастополя в Москве
Политика
Минздрав отправил на помощь пострадавшим севастопольцам врачей из Москвы
Общество
В ООН прокомментировали удар ракетами ATACMS по Севастополю
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
На Евро усилят меры безопасности из-за выбегающих на поле болельщиков Спорт, 20:48
В РПЦ рассказали об убитом в Дербенте священнике Общество, 20:41
Кадыров заявил, что атаковавших Дагестан боевиков нужно уничтожить Политика, 20:41
Дисквалификация за оскорбительные кричалки. Что происходит на Евро Спорт, 20:39
Рекордсмен сборной России разорвет контракт со СКА и отправится в НХЛ Спорт, 20:30
При атаках в Дагестане погибли шесть силовиков⁠ Политика, 20:29
В Махачкале на пляже задержали двоих нападавших на полицейских Общество, 20:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Дагестане ввели режим контртеррористической операции⁠ Политика, 20:24
Число пострадавших после обстрела Севастополя выросло до 144 Политика, 20:21
На границе России и Абхазии произошла перестрелка. Видео Общество, 20:20
СК возбудил дела о терактах из-за нападений в Дербенте и Махачкале Политика, 19:56
НАК сообщил о ликвидации двух боевиков после нападения в Дагестане Политика, 19:51
Хачанов третьим за один день из российских теннисистов проиграл финал Спорт, 19:50
Кадры боестолкновений в Махачкале и Дербенте Общество, 19:47