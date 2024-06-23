Собянин заявил о готовности принять пострадавших из Севастополя в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю.
«Направляем московских врачей для оказания всей необходимой помощи, московские клиники готовы принять пострадавших», — написал он в телеграм-канале и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Кроме того, соболезнования семьям погибших выразили власти приграничных Белгородской, Курской и Брянской областей, которые также регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков назвал Севастополь «близким» для себя городом и отметил, что гибель людей там стала и его «личной болью». «Мы знаем, что такое вражеские обстрелы, сколько горя и разрушений они приносят. Белгородская область с вами», — написал Гладков.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов пожелал скорейшего восстановления пострадавшим. «Курская область скорбит вместе с Севастополем, держись, Город-герой», — говорится в его сообщении.
Глава Брянской области назвал удар по Севастополю очередным «террористическим актом» и написал, что его регион, «который ежедневно подвергается атакам украинского режима, разделяет эту боль вместе с севастопольцами».
Ранее соболезнования семьям погибших выразил президент Владимир Путин. В Севастополе и Крыму 24 июня объявили днем траура и отменили на этот день все массовые мероприятия.
Около полудня ВСУ атаковали Севастополь при помощи пяти ракет ATACMS, четыре из которых были сбиты, одна взорвалась в воздухе. По последним данным, в результате удара погибли пять человек — два взрослых и три ребенка. Пострадали 119 человек, в том числе 27 детей.
Упал — поднялся.
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