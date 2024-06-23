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Военная операция на Украине ,  
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Собянин заявил о готовности принять пострадавших из Севастополя в Москве

Собянин: московские клиники готовы принять пострадавших из Севастополя
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю.

«Направляем московских врачей для оказания всей необходимой помощи, московские клиники готовы принять пострадавших», — написал он в телеграм-канале и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Кроме того, соболезнования семьям погибших выразили власти приграничных Белгородской, Курской и Брянской областей, которые также регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков назвал Севастополь «близким» для себя городом и отметил, что гибель людей там стала и его «личной болью». «Мы знаем, что такое вражеские обстрелы, сколько горя и разрушений они приносят. Белгородская область с вами», — написал Гладков.

Путин выразил соболезнования жертвам атаки на Севастополь
Политика
Владимир Путин

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов пожелал скорейшего восстановления пострадавшим. «Курская область скорбит вместе с Севастополем, держись, Город-герой», — говорится в его сообщении.

Глава Брянской области назвал удар по Севастополю очередным «террористическим актом» и написал, что его регион, «который ежедневно подвергается атакам украинского режима, разделяет эту боль вместе с севастопольцами».

Ранее соболезнования семьям погибших выразил президент Владимир Путин. В Севастополе и Крыму 24 июня объявили днем траура и отменили на этот день все массовые мероприятия.

Около полудня ВСУ атаковали Севастополь при помощи пяти ракет ATACMS, четыре из которых были сбиты, одна взорвалась в воздухе. По последним данным, в результате удара погибли пять человек — два взрослых и три ребенка. Пострадали 119 человек, в том числе 27 детей.

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Теги
Персоны
Сергей Собянин Вячеслав Гладков Александр Богомаз Алексей Смирнов Москва Белгородская область Курская область Брянская область Севастополь ВСУ ракетный удар ...
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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