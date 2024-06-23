Муфтий Дагестана назвал нападения на храмы и синагоги актом безумия
Убийство представителей других религий чуждо исламу и является актом безумия, заявил муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев. Так он прокомментировал нападения на храмы и синагогу в Махачкале и Дербенте, которые произошли вечером 23 июня.
«Мусульмане никогда не будут проявлять агрессию в отношении невинных и безоружных людей. Пролитие крови тех, кто молится в своих храмах, — это абсолютно чуждый исламу кровавый акт безумия!» — говорится в обращении Абдулаева, опубликованном в телеграм-канале муфтията республики.
Он отметил, что ранее в других храмах на Кавказе уже происходили нападения в дни церковных служений. «Радикалы хотят всеми силами столкнуть нас лбами и сжечь межконфессиональные мосты», — подчеркнул муфтий.
В 2024 году на 23 июня выпал православный праздник День Святой Троицы.
По словам Абдулаева, мусульмане хранят «традиции мира испокон веков» и не допускают нападений на представителей других религий. Муфтий выразил соболезнования близким погибших и призвал граждан сохранять спокойствие.
Как сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), в Дербенте и Махачкале нападениям подверглись два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Двое боевиков, участвовавших в нападении в Дербенте, были убиты. В Махачкале задержали двух участников стрельбы.
По данным МВД, в результате стрельбы в двух дагестанских городах убиты были шесть силовиков, 12 ранены.
В Дербенте был убит пожилой священник Николай Котельников, который служил более 40 лет. По словам главы ОНК Дагестана Шамиля Хадулаева, «отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло». Священнику было 66 лет, он «очень болел». Убийство священника подтвердили в РПЦ.
Синагога и церковь в Дербенте сожжены.
Хадулаев также сообщил, что в церкви в Махачкале был убит охранник.
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