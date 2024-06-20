Число умерших во время хаджа паломников из России увеличилось до пяти

Фото: Mohammed Torokman / Reuters

Число российских паломников, умерших в Саудовской Аравии во время хаджа, возросло до пяти, сообщил ТАСС представитель генерального консульства России в Джидде.

Собеседник агентства уточнил, что умерший паломник страдал пороком сердца и сахарным диабетом.

Ранее консульство сообщило о смерти четырех человек из России, отправившихся на хадж.

«Четыре паломника — один мужчина и три женщины — скончались во время совершения обрядов хаджа в этом году от естественных причин, связанных с состоянием их здоровья, возрастом. Они будут захоронены в Мекке», — отметили в дипмиссии.

Участники видеомоста «Москва — Мекка» в международном мультимедийном пресс-центре «России сегодня» рассказали, что совершить хадж отправились почти 25 тыс. россиян, в том числе 400 членов семей погибших участников военной операции на Украине.

По данным AFP, общее количество умерших паломников во время хаджа в Саудовской Аравии достигло 577 человек. Не менее 323 из них были египтянами, все они умерли из-за жары, кроме одного, которого задавили насмерть.