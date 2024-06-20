Число умерших во время хаджа паломников из России увеличилось до пяти
Число российских паломников, умерших в Саудовской Аравии во время хаджа, возросло до пяти, сообщил ТАСС представитель генерального консульства России в Джидде.
Собеседник агентства уточнил, что умерший паломник страдал пороком сердца и сахарным диабетом.
Ранее консульство сообщило о смерти четырех человек из России, отправившихся на хадж.
«Четыре паломника — один мужчина и три женщины — скончались во время совершения обрядов хаджа в этом году от естественных причин, связанных с состоянием их здоровья, возрастом. Они будут захоронены в Мекке», — отметили в дипмиссии.
Участники видеомоста «Москва — Мекка» в международном мультимедийном пресс-центре «России сегодня» рассказали, что совершить хадж отправились почти 25 тыс. россиян, в том числе 400 членов семей погибших участников военной операции на Украине.
По данным AFP, общее количество умерших паломников во время хаджа в Саудовской Аравии достигло 577 человек. Не менее 323 из них были египтянами, все они умерли из-за жары, кроме одного, которого задавили насмерть.
Хадж — паломничество мусульман в Мекку — один из пяти столпов ислама наряду с шахадой, намазом, постом в месяц Рамадан и закятом. Все мусульмане, которые могут это сделать, должны хотя бы раз в жизни совершить хадж. В этом году хадж совершили около 1,83 млн паломников, из них 1,6 млн — иностранцы.
Ежегодно десятки тысяч паломников пытаются попасть в Мекку нелегально, поскольку не могут позволить себе дорогостоящие визы для совершения хаджа. Это подвергает их риску: незарегистрированные паломники лишены доступа к кондиционированным помещениям, предоставляемым саудовскими властями по маршруту хаджа.
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