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Общество ,  
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Число умерших во время хаджа паломников из России увеличилось до пяти

Фото: Mohammed Torokman / Reuters
Фото: Mohammed Torokman / Reuters

Число российских паломников, умерших в Саудовской Аравии во время хаджа, возросло до пяти, сообщил ТАСС представитель генерального консульства России в Джидде.

Собеседник агентства уточнил, что умерший паломник страдал пороком сердца и сахарным диабетом.

AFP узнал о гибели 550 паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию
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Фото:Muhannad Fala´ah / Getty Images

Ранее консульство сообщило о смерти четырех человек из России, отправившихся на хадж.

«Четыре паломника — один мужчина и три женщины — скончались во время совершения обрядов хаджа в этом году от естественных причин, связанных с состоянием их здоровья, возрастом. Они будут захоронены в Мекке», — отметили в дипмиссии.

Участники видеомоста «Москва — Мекка» в международном мультимедийном пресс-центре «России сегодня» рассказали, что совершить хадж отправились почти 25 тыс. россиян, в том числе 400 членов семей погибших участников военной операции на Украине.

По данным AFP, общее количество умерших паломников во время хаджа в Саудовской Аравии достигло 577 человек. Не менее 323 из них были египтянами, все они умерли из-за жары, кроме одного, которого задавили насмерть.

Хадж — паломничество мусульман в Мекку — один из пяти столпов ислама наряду с шахадой, намазом, постом в месяц Рамадан и закятом. Все мусульмане, которые могут это сделать, должны хотя бы раз в жизни совершить хадж. В этом году хадж совершили около 1,83 млн паломников, из них 1,6 млн — иностранцы.

Ежегодно десятки тысяч паломников пытаются попасть в Мекку нелегально, поскольку не могут позволить себе дорогостоящие визы для совершения хаджа. Это подвергает их риску: незарегистрированные паломники лишены доступа к кондиционированным помещениям, предоставляемым саудовскими властями по маршруту хаджа.

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Теги
хадж Мекка Саудовская Аравия

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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