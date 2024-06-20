AFP сообщило о гибели 1000 паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию

Фото: Mohamad Torokman / Reuters

Число погибших во время хаджа в Саудовской Аравии превысило одну тысячу, в основном это незарегистрированные паломники, сообщает AFP в социальной сети X со ссылкой на собственные источники.

Накануне AFP называло число погибших паломников почти вдвое меньше — 577. Более 300 из них были египтянами, не менее 60 — иорданцами. Также во время паломничества умерли пять граждан России, их похоронят в Мекке.

По сообщению агентства, количество погибших столь велико из-за большого числа незарегистрированных паломников. Люди долгое время оставались без еды, воды и кондиционеров, в то время как температура в Мекке превышает 51 градус.

20 июня 2024 года министр туризма Саудовской Аравии Ахмед бин Акиль Аль-Хатиб поздравил наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Саудам с успешным сезоном и заявил, что принц «использовал все усилия и возможности для служения паломникам, для выполнения их ритуалов с легкостью и спокойствием», — цитирует министра Saudi Press Agency.