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Общество ,  
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AFP сообщило о гибели 1000 паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию

Фото: Mohamad Torokman / Reuters
Фото: Mohamad Torokman / Reuters

Число погибших во время хаджа в Саудовской Аравии превысило одну тысячу, в основном это незарегистрированные паломники, сообщает AFP в социальной сети X со ссылкой на собственные источники.

Накануне AFP называло число погибших паломников почти вдвое меньше — 577. Более 300 из них были египтянами, не менее 60 — иорданцами. Также во время паломничества умерли пять граждан России, их похоронят в Мекке.

По сообщению агентства, количество погибших столь велико из-за большого числа незарегистрированных паломников. Люди долгое время оставались без еды, воды и кондиционеров, в то время как температура в Мекке превышает 51 градус.

В Саудовской Аравии 14 паломников погибли во время хаджа
Общество
Фото:Mohamad Torokman / Reuters

20 июня 2024 года министр туризма Саудовской Аравии Ахмед бин Акиль Аль-Хатиб поздравил наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Саудам с успешным сезоном и заявил, что принц «использовал все усилия и возможности для служения паломникам, для выполнения их ритуалов с легкостью и спокойствием», — цитирует министра Saudi Press Agency.

Хадж — паломничество мусульман в Мекку — один из пяти столпов ислама наряду с шахадой, намазом, постом в месяц Рамадан и закятом. Все мусульмане, которые могут это сделать, должны хотя бы раз в жизни совершить хадж. В 2024 году хадж совершили около 1,83 млн паломников, из них 1,6 млн — иностранцы.

Ежегодно десятки тысяч паломников пытаются попасть в Мекку нелегально, поскольку не могут позволить себе дорогостоящие визы для совершения хаджа. Это подвергает их риску: незарегистрированные паломники лишены доступа к кондиционированным помещениям, предоставляемым саудовскими властями по маршруту хаджа.

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Теги
паломники хадж Саудовская Аравия погодные условия

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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