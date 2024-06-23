При атаке на Севастополь погибла девятилетняя дочь заммэра Магадана

Девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже. По данным севастопольского губернатора Развожаева, всего погибли два ребенка. Еще около 30 пострадали, из них пятеро в тяжелом состоянии, уточняла омбудсмен Львова-Белова

Олег Аверьянов (Фото: Мэрия города Магадана)

Во время атаки на Севастополь погибла девятилетняя дочь заместителя главы Магадана Олега Аверьянова, сообщили в мэрии. Как сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова, в результате удара по Севастополю пострадали 27 детей, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.

«В результате ракетной атаки в Севастополе среди погибших есть дети, в том числе девятилетняя София — дочь Олега Владимировича. Девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже. Выражаем глубочайшие соболезнования Олегу Владимировичу, его супруге, родным и близким девочки», — сказано в сообщении.

Аверьянов — уроженец Краснодарского края, на своей должности в мэрии Магадана работает с 2021 года.

ВСУ атаковали Севастополь пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты, одна взорвалась в воздухе. Это произошло в северной части города в районе пляжей в микрорайоне Учкуевка и поселке Любимовка.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнял, что погибли три человека — один взрослый и двое детей, в том числе двухлетний ребенок. Пострадавших, по данным Минздрава, 124.

Военное ведомство заявило, что ответственность за удар несут прежде всего США, поставившие Украине эти ракеты, поскольку их специалисты формируют для ATACMS полетные задания. В ведомстве отметили, что к большому числу раненых привела детонация ракеты в воздухе. Минобороны подчеркнуло, что не оставит без ответа эти действия.