На востоке Москвы перевернулся электробус

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На востоке Москвы в Косино-Ухтомском районе перевернулся электробус, пассажиров внутри не было. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в телеграм-канале.

«Сегодня около 10:35 на Лухмановской улице, в районе дома 35, произошло ДТП с участием электробуса 792-го маршрута», — говорится в сообщении.

Водитель электробуса ехал в автопарк, пассажиров в салоне не было. Пострадавших нет. «В районе Лухмановской улицы движение рабочее, без затруднений», — уточнили в дептрансе.

Как рассказали очевидцы телеграм-каналу «112», электробус сначала врезался в столб и снес его, а затем перевернулся.

18 июня в Рязанской области произошло массовое ДТП, пассажирский автобус выехал на встречную полосу дороги. Всего на трассе М-5 «Урал» в Шиловском районе столкнулись четыре автомобиля. В аварии погибли восемь человек, 13 — пострадали.