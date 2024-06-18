МВД назвало причину ДТП с восемью погибшими в Рязанской области
Массовое ДТП в Рязанской области, в котором погибли восемь человек, произошло из-за выезда автобуса на полосу встречного движения, сообщила представитель МВД России Ирина Волк, опубликовав видео заявления от УМВД региона.
«Обстоятельством ДТП явился выезд на полосу встречного движения автобуса «Газель», — сказал заместитель начальника управления Госавтоинспеции УМВД по Рязанской области Сергей Москвин.
По предварительным данным, на 273-м километре трассы М-5 «Урал» в Шиловском районе столкнулись четыре автомобиля. В результате восемь человек погибли на месте, 13 госпитализировали с различными травмами, среди пострадавших трое несовершеннолетних.
По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде