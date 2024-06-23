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Общество ,  
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У побережья Венесуэлы произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Венесуэлы

У берегов Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Точки зафиксированы вблизи штата Сукре, в 24 км к северо-востоку от города Ягуарапаро и в 66 км к северо-востоку от Карупано.

Глубина землетрясения составила 98 км.

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В этот же день еще одно землетрясение зафиксировали в провинции Малатья на востоке Турции. Землетрясение магнитудой 4 зафиксировали на глубине 10,96 км рядом с городом Доганшехир. Через два часа в Малатье произошел еще один толчок магнитудой 3,3. Землетрясение зарегистрировали на глубине 7 км рядом с городом Ешильюрт. Местные власти сообщили, что пострадавших и разрушений нет.

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Теги
Венесуэла землетрясение

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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