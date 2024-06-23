У побережья Венесуэлы произошло землетрясение

У берегов Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Точки зафиксированы вблизи штата Сукре, в 24 км к северо-востоку от города Ягуарапаро и в 66 км к северо-востоку от Карупано.

Глубина землетрясения составила 98 км.

В этот же день еще одно землетрясение зафиксировали в провинции Малатья на востоке Турции. Землетрясение магнитудой 4 зафиксировали на глубине 10,96 км рядом с городом Доганшехир. Через два часа в Малатье произошел еще один толчок магнитудой 3,3. Землетрясение зарегистрировали на глубине 7 км рядом с городом Ешильюрт. Местные власти сообщили, что пострадавших и разрушений нет.