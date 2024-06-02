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На Северном Кавказе произошло два землетрясения. Видео

На Северном Кавказе произошло два землетрясения

На Северном Кавказе произошло два землетрясения. Видео
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На территории Северо-Кавказского округа произошло два землетрясения, сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Первое землетрясение зафиксировали в 5:48 мск. Магнитуда толчков составила 4,4. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в 42 км от Нальчика и в 2 км от поселка Чикола в Северной Осетии.

Магнитуда второго землетрясения составила 3,4. Очаг находился на глубине 10 км неподалеку от Кисловодска.

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
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11 мая на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толки произошли в Авачинском заливе в 66 км от Петропавловска-Камчатского. Глубина его очага составила 72 км. Помимо жителей Петропавловска-Камчатского подземные толчки силой до четырех баллов ощутило население города Вилючинска.

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Теги
Северная Осетия землетрясение ЧП
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