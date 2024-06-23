На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в провинции Малатья на востоке Турции, сообщает пресс-служба Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

Землетрясение зафиксировали на глубине 10,96 км рядом с городом Доганшехир. Через два часа в Малатье произошел еще один толчок магнитудой 3,3. Землетрясение зарегистрировали на глубине 7 км рядом с городом Ешильюрт.

Глава региона Эрсин Языджи заявил, что в результате подземных толчков в провинции нет пострадавших и разрушений, передает телеканал TRT Haber.

В феврале 2023 года в Турции и Сирии произошло крупнейшее за 80 лет землетрясение. Число жертв превысило 50 тыс. человек, более 100 тыс. граждан пострадали. Без крыши над головой остались около 1,5 млн человек.

В результате подземных толчков в Турции были разрушены более 800 тыс. зданий. В феврале 2024 года строители и военные продолжали разбирать завалы после землетрясения.