NYT написала о «разозлившем США» визите Путина в Азию

Четырехдневный визит российского президента Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам "разозлил Вашингтон, подорвал Пекин и встряхнул страны Индо-Тихоокеанского региона", пишет The New York Times.

Издание отмечает, что регион в последние годы находится в центре геополитического противостояния США и Китая, в первую очередь из-за претензий Пекина на Тайвань, а также из-за его милитаризации в Южно-Китайском море. Страны стали наращивать свои вооруженные силы из-за неопроеделенности, как далеко может зайти это противостояние, к тому же, они обеспокоены предстоящими выборами президента в США.

Визит Путина в КНДР, по итогам которого Мосва и Пхеньян заключили договор о стратегическом партнерстве, "добавил еще один потенциальный кризис в список проблем Азии" и поспособствовал усилению напряженности на Корейском полуострове, пишет NYT.

Особую тревогу договоренности России и КНДР вызвали у Южной Кореи и Японии. Американский посол в Японии Рам Эмануэль расценил поездки Путина как "сбывшиеся худшие опасения США", так как Россия, по его мнению, намерена стать "главным организатором стран-изгоев, которые разрабатывают ядерное оружие, нарушают договоры о нераспространении".

Визит Путина в КНДР прошел 18–19 июня, затем посетил Вьетнам. По итогам переговоров с президентом республики То Ламом была достигнута договоренность о неприсоединении к союзам с третьими странами в ущерб друг другу. В Кремле считают, что западные страны предсказуемо отреагировали на поездки Путина, поскольку любая внешнеполитическая активность Москвы "воспринимается в штыки".