В Арканзасе два человека погибли в ходе стрельбы в «Диком мяснике»

В продуктовом магазине в американском штате Арканзас произошла массовая стрельба, в результате два человека погибли, сообщает ABC News со ссылкой на полицию.

Стрельбу открыли в продуктовом магазине Mad Butcher в небольшом городе Фордайс утром 21 июня. Помимо двух погибших шесть человек были ранены, в том числе офицер полиции.

Подозреваемого задержали, он получил тяжелые ранения. Федеральное бюро расследований (ФБР) направило на место происшествия своих сотрудников. Губернатор Арканзаса Сара Сандерс сообщила, что ее проинформировали о произошедшем.

Несколькими днями ранее, 15 июня, стрельба произошла в аквапарке недалеко от города Детройт штата Мичиган. В результате девять человек получили ранения, в том числе семья из трех человек — женщина и два мальчика в возрасте четырех и восьми лет.

В полиции рассказали, что стрелок вышел из автомобиля, на котором приехал к парку, подошел к одной из зон отдыха и совершил около 28 выстрелов из пистолета Glock. 42-летнего подозреваемого позднее обнаружили мертвым в доме в поселке в Мичигане.