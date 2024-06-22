В Польше назвали незначительными повреждения вертолетов из-за урагана

Повреждения двух вертолетов в Польше в результате урагана не являются серьезными, заявил представитель командования вооруженных сил страны подполковник Марек Павляк. Об этом сообщает радио RMF.

По словам Павялка, Ми-8 и Ми-17 можно будет отремонтировать. На бортах вертолетов — вмятины и царапины, отмечает RMF.

По информации радио, машины осмотрят, в ближайшее время вертолеты смогут взлететь. У ангара, в котором находились Ми-8 и Ми-17, обрушилась большая часть крыши.

Ранее Объединенное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в Лодзинском воеводстве в центральной части страны ураган повредил два военных вертолета. Командование уточнило, что пострадавших нет, а масштаб ущерба еще оценивается. По данным телеканала Lodz, остальные вертолеты не пострадали, территория рядом с ангаром охраняется.