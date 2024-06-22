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Политика ,  
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В Польше ураган повредил два военных вертолета

RMF: в Польше ураган повредил военные вертолеты Ми-8 и Ми-17
Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 (Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto / Reuters)

В Лодзинском воеводстве в центральной части Польши ураган повредил крышу ангара и два военных вертолета, сообщило Объединенное командование Вооруженных сил (ВС) Польши в X.

«Сегодня [22 июня] в утренние часы во время урагана была повреждена крыша ангара на базе первого авиационного дивизиона в населенном пункте Лежница Велька в Лодзинском воеводстве. Также были повреждены два вертолета, состояние еще двух нуждается в проверке», — сказано в сообщении.

Командование уточнило, что пострадавших нет, а масштаб ущерба еще оценивается.

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По информации RMF, крыша ангара была сорвана ветром, большая ее часть обрушилась. Представитель командования вооруженных сил подполковник Марек Павляк уточнил в беседе с журналистами радиостанции, что вертолеты получили несерьезные повреждения. По сведениям RMF, речь идет о вмятинах и царапинах.

Пострадали военные вертолеты Ми-8 и Ми-17, которые находились внутри ангара, уточняет радиостанция.

Ми-8 — многоцелевой вертолет, разработанный в ОКБ М.Л. Миля (ныне ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», входит в холдинг «Вертолеты России»). Первый полет вертолет совершил в 1961 году. Имеет множество модификаций, его производство и совершенствование не прекращаются до сих пор из-за успешной конструкции, отмечали в «Ростехе».

Ми-17 — многоцелевой вертолет, который используется для пассажирских и грузовых перевозок. Он может перевозить до 26 пассажиров и до 8 т груза.

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Теги
Вертолет Ми-8 Ми-17 ураган Польша повреждение

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