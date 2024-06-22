В Польше ураган повредил два военных вертолета

Вертолет Ми-8 (Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto / Reuters)

В Лодзинском воеводстве в центральной части Польши ураган повредил крышу ангара и два военных вертолета, сообщило Объединенное командование Вооруженных сил (ВС) Польши в X.

«Сегодня [22 июня] в утренние часы во время урагана была повреждена крыша ангара на базе первого авиационного дивизиона в населенном пункте Лежница Велька в Лодзинском воеводстве. Также были повреждены два вертолета, состояние еще двух нуждается в проверке», — сказано в сообщении.

Командование уточнило, что пострадавших нет, а масштаб ущерба еще оценивается.

По информации RMF, крыша ангара была сорвана ветром, большая ее часть обрушилась. Представитель командования вооруженных сил подполковник Марек Павляк уточнил в беседе с журналистами радиостанции, что вертолеты получили несерьезные повреждения. По сведениям RMF, речь идет о вмятинах и царапинах.

Пострадали военные вертолеты Ми-8 и Ми-17, которые находились внутри ангара, уточняет радиостанция.