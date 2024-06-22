В Польше ураган повредил два военных вертолета
В Лодзинском воеводстве в центральной части Польши ураган повредил крышу ангара и два военных вертолета, сообщило Объединенное командование Вооруженных сил (ВС) Польши в X.
«Сегодня [22 июня] в утренние часы во время урагана была повреждена крыша ангара на базе первого авиационного дивизиона в населенном пункте Лежница Велька в Лодзинском воеводстве. Также были повреждены два вертолета, состояние еще двух нуждается в проверке», — сказано в сообщении.
Командование уточнило, что пострадавших нет, а масштаб ущерба еще оценивается.
По информации RMF, крыша ангара была сорвана ветром, большая ее часть обрушилась. Представитель командования вооруженных сил подполковник Марек Павляк уточнил в беседе с журналистами радиостанции, что вертолеты получили несерьезные повреждения. По сведениям RMF, речь идет о вмятинах и царапинах.
Пострадали военные вертолеты Ми-8 и Ми-17, которые находились внутри ангара, уточняет радиостанция.
Ми-8 — многоцелевой вертолет, разработанный в ОКБ М.Л. Миля (ныне ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», входит в холдинг «Вертолеты России»). Первый полет вертолет совершил в 1961 году. Имеет множество модификаций, его производство и совершенствование не прекращаются до сих пор из-за успешной конструкции, отмечали в «Ростехе».
Ми-17 — многоцелевой вертолет, который используется для пассажирских и грузовых перевозок. Он может перевозить до 26 пассажиров и до 8 т груза.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде