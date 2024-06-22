 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

Над Брянской областью сбили два дрона

Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили два беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Российские средства ПВО сбили два беспилотника самолетного типа над Стародубским муниципальным округом Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.

Украинский беспилотник сбили в Брянской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операциии. Только с начала суток беспилотники атаковали Брянскую область несколько раз.

Два первых дрона сбили над Суражским районом в ночь на 22 июня. Тогда пострадавших и разрушений не было, писал Богомаз.

Ближе к полудню он сообщил об атаке FPV-дронами поселка Белая Березка в Трубчевском районе. Никто не пострадал, однако были повреждены частный дом, квартира в многоэтажке, и один легковой автомобиль.

Вечером над Стародубским муниципальным округом сбили разведывательный беспилотник. Пострадавших и разрушений, по словам Богомаза, также не было.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Брянская область Александр Богомаз беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Украинский беспилотник сбили в Брянской области
Политика
Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника
Политика
Дроны ВСУ атаковали Брянскую область
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
Уилан призвал США «заполнить тюрьмы российскими шпионами» для обмена Политика, 21:51
Женщина пострадала при атаке дронов на Энергодар Политика, 21:29
Роналду побил очередной рекорд. Что происходит на Евро Спорт, 21:26
Над Брянской областью сбили два дрона Политика, 21:23
Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу «Дуайт Эйзенхауэр» Политика, 21:07
Португалия разгромила Турцию и вышла в плей-офф Евро с первого места Спорт, 20:54
На остров Капри в Италии перестали пускать туристов из-за проблем с водой Общество, 20:50
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Путин подписал закон о длительных свиданиях для осужденных в СИЗО Общество, 20:42
«Челси» купил 17-летнего бразильца за €61 млн Спорт, 20:24
Аргентинцы стали меньше есть говядину из-за экономического спада Экономика, 20:19
Принц Уильям отметил свой день рождения на концерте Тейлор Свифт Общество, 20:11
МИД Чехии выступил за «модель регаты» по приему новых членов в ЕС Политика, 20:05
На Екатеринбург и Челябинскую область обрушились мощные ливни. Видео Общество, 19:57
Армения предложила Азербайджану вместе расследовать нарушения перемирия Политика, 19:37