Над Брянской областью сбили два дрона
Российские средства ПВО сбили два беспилотника самолетного типа над Стародубским муниципальным округом Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операциии. Только с начала суток беспилотники атаковали Брянскую область несколько раз.
Два первых дрона сбили над Суражским районом в ночь на 22 июня. Тогда пострадавших и разрушений не было, писал Богомаз.
Ближе к полудню он сообщил об атаке FPV-дронами поселка Белая Березка в Трубчевском районе. Никто не пострадал, однако были повреждены частный дом, квартира в многоэтажке, и один легковой автомобиль.
Вечером над Стародубским муниципальным округом сбили разведывательный беспилотник. Пострадавших и разрушений, по словам Богомаза, также не было.
Упал — поднялся.
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