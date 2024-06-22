Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили два беспилотника

Над Брянской областью сбили два дрона

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Российские средства ПВО сбили два беспилотника самолетного типа над Стародубским муниципальным округом Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операциии. Только с начала суток беспилотники атаковали Брянскую область несколько раз.

Два первых дрона сбили над Суражским районом в ночь на 22 июня. Тогда пострадавших и разрушений не было, писал Богомаз.

Ближе к полудню он сообщил об атаке FPV-дронами поселка Белая Березка в Трубчевском районе. Никто не пострадал, однако были повреждены частный дом, квартира в многоэтажке, и один легковой автомобиль.

Вечером над Стародубским муниципальным округом сбили разведывательный беспилотник. Пострадавших и разрушений, по словам Богомаза, также не было.