Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
Дроны самолетного типа уничтожили в Суражском районе.
По словам губернатора, никто не пострадал, разрушений нет.
Накануне, 21 июня, ПВО перехватили над регионом беспилотник самолетного типа и FPV-дрон. Никто не пострадал, однако при атаке FPV-дрона на село Сопычи в Погарском районе повреждения получил легковой автомобиль.
Ранее в тот же день над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник.
Упал — поднялся.
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