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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили два украинских дрона над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Дроны самолетного типа уничтожили в Суражском районе.

По словам губернатора, никто не пострадал, разрушений нет.

В Брянской области сбили беспилотник самолетного типа и FPV-дрон
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Накануне, 21 июня, ПВО перехватили над регионом беспилотник самолетного типа и FPV-дрон. Никто не пострадал, однако при атаке FPV-дрона на село Сопычи в Погарском районе повреждения получил легковой автомобиль.

Ранее в тот же день над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник.

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Теги
Персоны
Брянская область Александр Богомаз беспилотники дроны ПВО ВСУ
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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