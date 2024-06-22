Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили два украинских дрона над Брянской областью

Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Дроны самолетного типа уничтожили в Суражском районе.

По словам губернатора, никто не пострадал, разрушений нет.

Накануне, 21 июня, ПВО перехватили над регионом беспилотник самолетного типа и FPV-дрон. Никто не пострадал, однако при атаке FPV-дрона на село Сопычи в Погарском районе повреждения получил легковой автомобиль.

Ранее в тот же день над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник.