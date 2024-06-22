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Военная операция на Украине ,  
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Захарова обвинила Киев в «пренебрежении» безопасностью ядерных объектов

Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Украина показывает «полное пренебрежение» безопасностью ядерных объектов, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с атаками ВСУ на город Энергодар Запорожской области.

«[Власти Украины] не в первый раз наглядно демонстрируют полное пренебрежение вопросами безопасности мирных ядерных объектов, что, в частности, проявляется в упорном создании угроз выполнению персоналом ЗАЭС своих обязанностей, а также в попытках оказывать внешнее давление на принимаемые сотрудниками станции решения», — отметила она.

Россия будет принимать все необходимые меры для того, чтобы больше не позволить Украине наносить подобного рода удары, резюмировала дипломат.

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Речь идет о ряде недавних атак Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС в Энергодаре. Удар по подстанции «Радуга» произошел 21 июня. В результате основная часть города тогда осталась без света.

На следующий день, 22 июня, пресс-служба Запорожской атомной электростанции сообщила об очередной атаке ВСУ на подстанцию. Тогда было нарушено функционирование инфраструктурных объектов ЗАЭС.

По словам главы города Эдуарда Сеновоза, «Радуга» была единственной подстанцией, которая снабжала город электричеством после того, как 19 июня была разрушена подстанция «Луч».

Энергоснабжение в городе полностью восстановили 22 июня. Тогда же были завершены ремонтные работы на трансформаторе, который пострадал во время атаки.

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Персоны
Запорожская область Запорожская АЭС Мария Захарова
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года

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