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Военная операция на Украине ,  
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Рогов сообщил о массированном обстреле села вблизи Энергодара

Рогов: село Ивановка вблизи Энергодара попало под массированный обстрел
Сюжет
Военная операция на Украине

Село Ивановка Запорожской области, которое расположено вблизи Энергодара, попало под массированный обстрел со стороны Украины, сообщил «РИА Новости» сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.

По его словам, зафиксировали не менее шести прилетом. В результате удара в частном секторе начались пожары.

Рогов уточнил, что информация о погибших пока не поступала.

Накануне, 21 июня, власти Энергодара сообщили, что ВСУ атаковали подстанцию «Радуга». Она в одиночку снабжала город электричеством после того, как 19 июня была разрушена подстанция «Луч». В результате основная часть Энергодара осталась без света и воды.

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Политика

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС (ЗАЭС) — крупнейшая атомная станция в Европе и третья по величине в мире. Российские военные контролируют ЗАЭС с февраля 2022 года. Президент Владимир Путин подписал указ о передаче станции в федеральную собственность.

Энергодар неоднократно попадал под обстрелы и подвергался атакам беспилотников. Пресс-служба Запорожской АЭС также не раз сообщала об атаках на территорию станции.

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Теги
Владимир Рогов Энергодар Запорожская область обстрел ВСУ пожары

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