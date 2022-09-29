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Эксплуатанты сообщили о плане «Вертолетов России» списать 1 тыс. машин

«Ведомости»: «Вертолеты России» могут списать более 1 тыс. вертолетом Ми-8Т и Ми-26Т
Холдинг ввел запрет на продление сроков эксплуатации вертолетов Ми-8Т и Ми-26Т, из-за чего более 1 тыс. машин может быть списана в течении ближайших 2-3 лет, сообщил глава правления Ассоциации вертолетной индустрии Михаил Казачков
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Холдинг «Вертолеты России» без обсуждения с вертолетным сообществом ввел запрет на продление сроков эксплуатации транспортного вертолета Ми-8Т и самого «тяжелого» в мире вертолета Ми-26Т, что может привести к списанию более 1 тыс. вертолетов данного типа в течение 2–3 лет. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо председателя правления Ассоциации вертолетной индустрии (АВИ) Михаила Казачков на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Подлинность документа подтвердил представитель АВИ.

Запрет на продление сроков эксплуатации приведет к увеличению расходов федеральных и региональных госзаказчиков, привлекающих Ми-8Т к для тушения лесных пожаров, к удорожанию услуг по поисково-спасательному обеспечению, а также к росту расходов «Почты России» по доставке почты и грузов в труднодоступные регионы, подчеркнул Казачков. По его словам, сегодня российский вертолетный парк насчитывает 2269 вертолетов, основа которого — возрастные машины — свыше 75% вертолетов отечественного производства (1135) эксплуатируются более 25 лет. При этом парк вертолетов типа Ми-8 на 63% (1120) состоит из моделей Ми-8Т/П, снятых с производства в середине 1990-х годов., указывает в письме глава правления АВИ.

«Введение названного запрета затрагивает интересы всех эксплуатантов, использующих вертолеты Ми-8Т, и несбалансированным, негативным образом отразится на рынке авиационных работ», — подчеркивает он. По его словам, запрет приведет к списанию и выводу из эксплуатации из структуры парка российских авиакомпаний практически всех вертолетов данного типа в течение 2–3 лет.

Ми-8Т — является десантно-транспортным вариантом многоцелевого вертолета Ми-8, разработанного в ОКБ М.Л. Миля (ныне ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», входящий в холдинг «Вертолеты России»). Один из наиболее интенсивно эксплуатируемых вертолетов в своем классе. Максимальная взлетная масса вертолета — 12 т, максимальная скорость — 250 км/ч, дальность полета — до 500 км.

Ми-26Т самый грузоподъемный в мире вертолет — способен перевозить внутри фюзеляжа или на внешней подвеске до 20 т груза или до 82 человек.

По мнению «Вертолетов России», такие меры позволят «ускорить естественное выбывание авиационной техники и приведут к масштабному обновлению» российского вертолетного парка, указывает Казачков. Но в сравнении со стоимостью летного часа новых модернизированных вертолетов Ми-8МТВ/АМТ, Ми-17/171 А2/А3, Ми-38 стоимость летного часа вертолета Ми-8 Т/П примерно на 30% меньше. В связи с этим такие вертолеты используются заказчиками, в том числе государственными, значительно чаще, подчеркивает председатель правления АВИ.

Стоимость летного часа Ми-8Т можно оценить в среднем в 130 000–150 000 руб., в то время как летный час Ми-8АМТ/Ми-8МТВ обойдется в 190 000–220 000 руб., сказал «Ведомостям» исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. При этом на Дальнем Востоке ставки за летный час могут быть в полтора раза выше, чем в европейской части страны, добавил он.

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Стоимость владения вертолетами Ми-8МТВ или АМТ значительно выше, чем у Ми-8Т, отметил Пантелеев. По его словам, стоимость Ми-8МТВ в базовой комплектации составляет примерно 480–490 млн руб. «Лизинговый платеж за новый вертолет составит 4–5 млн руб. в месяц, в то время как старые Ми-8Т или Ми-8П полностью амортизированы», — пояснил он.

В ООН предложили не использовать российские вертолеты для миротворцев
Политика
Фото:Ed Ram / Getty Images

Ранее с рекомендацией «немедленно воздержаться» от выполнения задач с использованием зарегистрированных в России вертолетов выступили в ООН. «Это касается как самолетов, так и вертолетов. Хотя мы принимаем смягчающие меры, это событие, очевидно, серьезно влияет на нашу способность реализовывать наши миротворческие и политические миссии», — уточнил представитель организации Стефан Дюжаррик.

Всего, по его словам, ООН заключила контракты на работу 44 российских воздушных судов, это 22% от всего воздушного парка организации, куда входит 193 воздушных судна. Российским операторам принадлежит 41 арендованный ООН вертолет (37 вертолетов Ми-8 и четыре Ми-26) и три самолета Ан-74. Эти суда задействованы в поддержке десяти миротворческих и политических миссий ООН.

Рекомендация не использовать российские воздушные суда связана с тем, что Международная организация гражданской авиации (ICAO), которая входит в структуру ООН, серьезно озабочена безопасностью полетов на российских воздушных судах, пояснил Дюжаррик. 14 сентября эта организация выставила так называемый «красный флажок» России — предупреждение для других стран о серьезной проблеме с безопасностью полетов (SSC).

Претензии ICAO к России по поводу безопасности полетов, о которых организация предупреждала еще в июне, связаны с санкциями западных стран и решением перерегистрировать все бывшие в лизинге у российских авиакомпаний суда в российском реестре гражданских воздушных судов. Тогда в одностороннем порядке были расторгнуты договоры лизинга более 700 иностранных самолетов, сообщала Росавиация. Кроме того, для полетов российских авиакомпаний были закрыты воздушные пространства ЕС, США и ряда других стран.


 

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
«Вертолеты России» вертолеты Вертолет Ми-8 списание
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