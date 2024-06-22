 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Video

В День памяти и скорби президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, видео опубликовала пресс-служба Кремля в телеграм-канале.

Церемония состоялась в Александровском саду и была посвящена 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Путин и другие участники церемонии почтили минутой молчания память солдат, которые отдали жизнь за свою Родину. Маршируя перед общенациональным мемориалом воинской славы, прошли роты почетного караула.

По традиции, Путин возложил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, которые получили звание «Город воинской славы».

В церемонии также участвовали ветераны боевых действий, военнослужащие и выпускники военных вузов. К Вечному огню также возложил цветы Министр обороны Андрей Белоусов.

Медведев возложил цветы к могиле Героя России Чилингарова
Общество
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата и Вечному огню прошла традиционно 9 мая после окончания парада Победы. Она также состоялась в Александровском саду.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Владимир Путин День памяти и скорби Могила Неизвестного Солдата
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Медведев возложил цветы к могиле Героя России Чилингарова
Общество
Путин возложил венок к памятнику советским воинам в Харбине
Политика
Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
В центре Астаны загорелся небоскреб «Rixos Хан-Шатыр» Общество, 14:13
Власти Киева опровергли взрыв на ТЭЦ Политика, 14:12
В Курской области объяснили несработавшие оповещения во время атаки ракет Политика, 14:06
Суперкомпьютер понизил шансы Грузии на плей-офф Евро в два раза Спорт, 13:52
В Москве простились с погибшим в ДНР фотокорреспондентом Цицаги Общество, 13:49
«Финам» запланировал дать доступ к рынку Бразилии до конца 2024 года Инвестиции, 13:44
Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам энергетики Украины Политика, 13:40
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Украина после «напряженной ночи» рекордно увеличит импорт электроэнергии Политика, 13:36
Три человека погибли в результате обстрела Донецка Политика, 13:32
В Париже арестовали мужчину за подготовку атак на евреев на Олимпиаде Политика, 13:24
В результате обстрела в Белгородской области погиб мужчина Политика, 13:22
NYT оценила проблемы у Байдена из-за распространения «мемных» видео с ним Политика, 13:12
Бастрыкин назвал двойными стандартами отказ Берлина от выплат блокадникам Политика, 13:05
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата Общество, 13:00