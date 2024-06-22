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В День памяти и скорби президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, видео опубликовала пресс-служба Кремля в телеграм-канале.

Церемония состоялась в Александровском саду и была посвящена 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Путин и другие участники церемонии почтили минутой молчания память солдат, которые отдали жизнь за свою Родину. Маршируя перед общенациональным мемориалом воинской славы, прошли роты почетного караула.

По традиции, Путин возложил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, которые получили звание «Город воинской славы».

В церемонии также участвовали ветераны боевых действий, военнослужащие и выпускники военных вузов. К Вечному огню также возложил цветы Министр обороны Андрей Белоусов.

Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата и Вечному огню прошла традиционно 9 мая после окончания парада Победы. Она также состоялась в Александровском саду.