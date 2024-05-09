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Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Видео
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
После окончания парада Победы Владимир Путин вместе с гостями торжеств направился в Александровский сад для возложения цветов к Вечному огню и памятнику Неизвестному Солдату.
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