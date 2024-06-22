В Одессе мужчина погиб от взрыва гранаты в парке

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В одном из парков в Одессе полицейские нашли тело 43-летнего мужчины, погибшего в результате взрыва гранаты. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Тело мужчины обнаружили в парке на Крымском бульваре на севере города.

«Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли обломки, предварительно ручной гранаты, а на теле покойника, которым оказался 43-летний житель неподалеку, обнаружили травмы, характерные для взрывных», — говорится в сообщении полиции.

Точную причину смерти будут устанавливать судебно-медицинские эксперты.

11 мая в городе Бровары мужчина взорвал гранату посреди улицы. На бульваре Независимости в центре города прозвучал взрыв. Мэр Бровар Игорь Сапожко сообщил, что пострадали два человека, в том числе сотрудник полиции.