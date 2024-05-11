Причиной взрыва в Броварах оказалась граната

Взрыв, который прозвучал вечером 11 мая в украинском городе Бровары, устроил мужчина, применивший гранату, пишут «Страна» и издание «УНН» со ссылкой на очевидцев.

Ранее мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил в телеграм-канале, что около 20:40 по местному времени (совпадает с мск) на бульваре Независимости в центре города прозвучал взрыв. Он раздался неподалеку от магазина «Красный маркет», уточнил мэр.

По словам Сапожко, пострадали два человека, в том числе сотрудник полиции. На место прибыли медики. Детали инцидента пока уточняются, добавил он.

На кадрах, которые показала «Страна», видно, что оба пострадавших лежат на тротуаре, одному из них очевидцы пытаются оказать первую помощь.

В Киевской области, где расположены Бровары, в момент взрыва не была объявлена воздушная тревога.

В конце апреля ТСН сообщил о взрыве в подъезде дома на правом берегу Киева. По его данным, там взорвалась граната, пострадали два человека.

В середине того же месяца глава МВД Украины Игорь Клименко допустил, что у граждан страны на руках может находиться до 5 млн единиц оружия. Гранат, по его словам, у украинцев «тоже много». Власти должны сделать все необходимое, чтобы «это оружие, эти боеприпасы попали на склады» для безопасности населения, подчеркнул министр.