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Военная операция на Украине ,  
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Причиной взрыва в Броварах оказалась граната

В Броварах мужчина взорвал гранату посреди улицы
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Военная операция на Украине

Взрыв, который прозвучал вечером 11 мая в украинском городе Бровары, устроил мужчина, применивший гранату, пишут «Страна» и издание «УНН» со ссылкой на очевидцев.

Ранее мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил в телеграм-канале, что около 20:40 по местному времени (совпадает с мск) на бульваре Независимости в центре города прозвучал взрыв. Он раздался неподалеку от магазина «Красный маркет», уточнил мэр.

По словам Сапожко, пострадали два человека, в том числе сотрудник полиции. На место прибыли медики. Детали инцидента пока уточняются, добавил он.

Два человека пострадали из-за взрыва гранаты в подъезде дома в Киеве
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На кадрах, которые показала «Страна», видно, что оба пострадавших лежат на тротуаре, одному из них очевидцы пытаются оказать первую помощь.

В Киевской области, где расположены Бровары, в момент взрыва не была объявлена воздушная тревога.

В конце апреля ТСН сообщил о взрыве в подъезде дома на правом берегу Киева. По его данным, там взорвалась граната, пострадали два человека.

В середине того же месяца глава МВД Украины Игорь Клименко допустил, что у граждан страны на руках может находиться до 5 млн единиц оружия. Гранат, по его словам, у украинцев «тоже много». Власти должны сделать все необходимое, чтобы «это оружие, эти боеприпасы попали на склады» для безопасности населения, подчеркнул министр.

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