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Военная операция на Украине ,  
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Жителей Донецка призвали уйти в укрытия из-за возможных обстрелов

Мэр Донецка Кулемзин предупредил местных жителей о возможных обстрелах
Сюжет
Военная операция на Украине
Донецк
Донецк (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Мэр Донецка Алексей Кулемзин предупредил местных жителей о возможных повторных обстрелах.

«В Донецке снова шумно! Не покидайте укрытий, обстрелы могут повториться!» — написал глава города в телеграм-канале.

С девяти часов вечера 21 июня до девяти часов утра 22 июня Донецк, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), трижды подвергся атакам.

Так, по Куйбышевскому и Петровскому районам были нанесены удары десятью снарядами калибра 155 мм. В Куйбышевском районе снаряды попали в многоквартирные дома на улицах Туманяна и Ленкоранской. В Петровском районе один многоквартирный дом на площади Петровского получил повреждения.

Фотокорреспондент Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ в ДНР
Политика
Никита Цицаги

11 мая украинские силы нанесли удар по ресторану «Парадиз» в Кировском районе Донецка. В результате погибли сотрудница ресторана и двое мужчин из числа посетителей. Восемь человек пострадали, среди них ребенок — девочка 2012 года рождения. Кроме нее, пострадали четверо мужчин и трое женщин. Все они получили ранения легкой и средней степени тяжести.

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Теги
Донецк ДНР обстрелы Украина Военная операция на Украине

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Переводы физлицам
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