Жителей Донецка призвали уйти в укрытия из-за возможных обстрелов

Донецк (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Мэр Донецка Алексей Кулемзин предупредил местных жителей о возможных повторных обстрелах.

«В Донецке снова шумно! Не покидайте укрытий, обстрелы могут повториться!» — написал глава города в телеграм-канале.

С девяти часов вечера 21 июня до девяти часов утра 22 июня Донецк, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), трижды подвергся атакам.

Так, по Куйбышевскому и Петровскому районам были нанесены удары десятью снарядами калибра 155 мм. В Куйбышевском районе снаряды попали в многоквартирные дома на улицах Туманяна и Ленкоранской. В Петровском районе один многоквартирный дом на площади Петровского получил повреждения.

11 мая украинские силы нанесли удар по ресторану «Парадиз» в Кировском районе Донецка. В результате погибли сотрудница ресторана и двое мужчин из числа посетителей. Восемь человек пострадали, среди них ребенок — девочка 2012 года рождения. Кроме нее, пострадали четверо мужчин и трое женщин. Все они получили ранения легкой и средней степени тяжести.