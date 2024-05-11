 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Три человека погибли в результате удара по ресторану в Донецке

Пушилин: три мирных жителя погибли при ударе по ресторану "Парадиз" в Донецке
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Украинские силы нанесли удар по ресторану «Парадиз» в Коровском районе Донецка, в результате погибли три мирных жителя, еще восемь пострадали, сообщил в телеграм-канале глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

В результате прямого удара по заведению погибли сотрудница ресторана и двое мужчин из числа посетителей. Среди восьми пострадавших есть ребенок — девочка 2012 года рождения. Кроме нее пострадали четверо мужчин и трое женщин. Все они получили ранения легкой и средней степени тяжести. Как уточнил мэр Донецка Алексей Кулемзин, ресторан расположен на Ленинском проспекте.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, заверил Пушилин.

По ресторану, со слов главы региона, попала ракета реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате была повреждена наружная стена, также ущерб получило остекление по всему периметру здания, пострадали конструкции на улице.

В ДНР сообщили об ударе по жилому сектору Ленинского района Донецка
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Еще одна ракета HIMARS попала в недостроенное здание поблизости, у него была повреждена кровля.

Кроме Кировского района под обстрел попал Ленинский район города. Как сообщили ранее в Совместном центре контроля и координации (СЦКК, для обстрела также использовались ракеты HIMARS.

Кировский район, по данным центра, атаковали дроны-камикадзе, в результате пострадала женщина и получил повреждения один автомобиль.

Донецк регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов. Так, во время ночного обстрела Петровского района города 15 марта один из снарядов попал в частный дом, в результате погибли трое детей

Три человека погибли в результате удара по ресторану в Донецке
Три человека погибли в результате удара по ресторану в Донецке

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
Денис Пушилин Донецк ДНР погибшие обстрел
Материалы по теме
В ДНР сообщили об ударе по жилому сектору Ленинского района Донецка
Политика
В Донецке погиб американец Рассел Бентли
Политика
ФСБ заявила о предотвращении теракта на военном объекте в Донецке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
ФСВТС вывели из подчинения Минобороны Политика, 15:33
Три человека погибли в результате удара по ресторану в Донецке Политика, 15:29
Более 200 человек погибли в Афганистане в результате наводнения Общество, 15:10
Путин подписал указ о структуре нового правительства Политика, 14:55
Россиянка проиграла 126-й ракетке мира на крупном турнире в Риме Спорт, 14:49
Михаил Мурашко сохранит пост министра здравоохранения Политика, 14:39
Джокович вышел раздавать автографы в шлеме после удара бутылкой в голову Спорт, 14:34
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
В результате падения автобуса в Мойку погибла преподавательница СПбГУ Общество, 14:32
В ДНР сообщили об ударе по жилому сектору Ленинского района Донецка Политика, 14:22
Путин утвердил число заместителей Мишустина Политика, 14:21
Макрон заявил, что рассчитывает на решение «Реала» отпустить Мбаппе на ОИ Спорт, 14:12
В Коми обрушилась часть пятиэтажки Общество, 14:04
В Минобороны сообщили об уничтожении трех танков Leоpard Политика, 13:42
Бывшая биатлонистка сборной России Никулина завершила карьеру в 32 года Спорт, 13:36