Пушилин: три мирных жителя погибли при ударе по ресторану "Парадиз" в Донецке

Три человека погибли в результате удара по ресторану в Донецке

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Украинские силы нанесли удар по ресторану «Парадиз» в Коровском районе Донецка, в результате погибли три мирных жителя, еще восемь пострадали, сообщил в телеграм-канале глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

В результате прямого удара по заведению погибли сотрудница ресторана и двое мужчин из числа посетителей. Среди восьми пострадавших есть ребенок — девочка 2012 года рождения. Кроме нее пострадали четверо мужчин и трое женщин. Все они получили ранения легкой и средней степени тяжести. Как уточнил мэр Донецка Алексей Кулемзин, ресторан расположен на Ленинском проспекте.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, заверил Пушилин.

По ресторану, со слов главы региона, попала ракета реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате была повреждена наружная стена, также ущерб получило остекление по всему периметру здания, пострадали конструкции на улице.

Еще одна ракета HIMARS попала в недостроенное здание поблизости, у него была повреждена кровля.

Кроме Кировского района под обстрел попал Ленинский район города. Как сообщили ранее в Совместном центре контроля и координации (СЦКК, для обстрела также использовались ракеты HIMARS.

Кировский район, по данным центра, атаковали дроны-камикадзе, в результате пострадала женщина и получил повреждения один автомобиль.

Донецк регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов. Так, во время ночного обстрела Петровского района города 15 марта один из снарядов попал в частный дом, в результате погибли трое детей