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Политика ,  
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Мадуро обвинил своих противников на выборах в подготовке госпереворота

Президент Венесуэлы Мадуро обвинил оппозицию в подготовке госпереворота

Кандидаты в президенты Венесуэлы от оппозиции Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес намерены организовать государственный переворот, заявил глава государства Николас Мадуро, его слова передает портал Monitoreamos.

20 июня Национальный избирательный совет (CNE) страны на встрече с кандидатами призвал их подписать соглашение о признании результатов предстоящих выборов. Гонсалес и Маркес отказались ставить свою подпись.

«Две марионетки олигархии не стали подписывать. Как вы думаете, почему они не подписали соглашение об уважении CNE и результатов [выборов]? Потому что они намерены кричать о мошенничестве, они намерены принести <...> насилие и государственный переворот», — прокомментировал их решение Мадуро.

Гонсалес, которого называют главным кандидатом от оппозиции, заявил, что соглашение является «свидетельством предвзятости» CNE, и назвал предвыборную кампанию неравноправной. «Соглашение никогда не может быть достигнуто в одностороннем порядке, оно должно быть результатом уважительного диалога между всеми сторонами», — написал политик, объясняя, почему не стал подписывать документ.

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Президентские выборы в Венесуэле пройдут 28 июля. Мадуро официально анонсировал свое участие в предвыборной гонке в конце марта.

Николас Мадуро занимает пост президента страны с 2013 года, в 2018-м он был переизбран на второй срок. Его повторная победа на выборах спровоцировала острый политический кризис в Венесуэле — начались многотысячные акции протеста. Оппозиция объявила лидером страны спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, в результате установилось двоевластие.

Однако постепенно международная поддержка Гуайдо ослабла, а в оппозиции наметился раскол. Венесуэльская оппозиция решила дистанцироваться от Гуайдо, чтобы получить право на участие в президентских выборах, и в декабре проголосовала за ликвидацию его «правительства».

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Теги
Венесуэла Николас Мадуро выборы президента оппозиция госпереворот

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