В Венесуэле назначили президентские выборы

В Венесуэле назначили президентские выборыГлавный конкурент Мадуро от оппозиции дисквалифицирован
Президентские выборы в Венесуэле пройдут 28 июля. Об этом заявил 5 марта глава Национального избирательного совета (CNE) Элвис Аморосо. По его словам, дата была согласована с учетом соглашения, заключенного ранее между представителями более 40 политический партий и общественных организаций после консультаций в Национальной ассамблее (парламент страны).
Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил 25 января, что кандидатом от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) будет президент Николас Мадуро. Хотя процедура выдвижения еще не завершилась.
Имя основного соперника Мадуро пока неизвестно. Оппозиция настаивает на кандидатуре лидера движения Vente Venezuela Марии Корине Мачадо. В октябре 2023 года она победила на оппозиционных праймериз, где набрала 92,35% (в правительстве страны выразили сомнение в достоверности этого результата). Однако решение Верховного суда Венесуэлы от 26 января запрещает Мачадо занимать государственные посты до 2038 года, в том числе баллотироваться на президентских выборах.
Оппозиция не намерена представить другую кандидатуру, хотя остается немного времени. Согласно решению Национального избирательного совета, выдвижение кандидатов для участия пройдет с 21 по 25 марта, а предвыборная кампания развернется с 4 по 25 июля.
Проведение президентских выборов во второй половине 2024 года — часть Барбадосских соглашений, которые правительство Мадуро и оппозиция Венесуэлы подписали в октябре прошлого года. Документ гарантировал всем партиям страны право выдвигать своих кандидатов для участия в президентских выборах. В знак поддержки этого соглашения США до апреля 2024 года приостановили санкции против Боливарианской Республики.
Оппозиция считает, что власти Венесуэлы нарушили это соглашение, отстранив Мачадо. В конце января США отозвали решение о приостановке санкций в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы из-за «отсутствия прогресса между [президентом Венесуэлы Николасом] Мадуро, его представителями и оппозицией».
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