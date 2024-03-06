 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Венесуэле назначили президентские выборы

Главный конкурент Мадуро от оппозиции дисквалифицирован
Президентские выборы в Венесуэле состоятся 28 июля. Правящая партия выдвинула действующего главу страны Николаса Мадуро, а главный кандидат от оппозиции лишен права баллотироваться решением Верховного суда страны
Фото: Javier Campos / Getty Images
Фото: Javier Campos / Getty Images

Президентские выборы в Венесуэле пройдут 28 июля. Об этом заявил 5 марта глава Национального избирательного совета (CNE) Элвис Аморосо. По его словам, дата была согласована с учетом соглашения, заключенного ранее между представителями более 40 политический партий и общественных организаций после консультаций в Национальной ассамблее (парламент страны).

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил 25 января, что кандидатом от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) будет президент Николас Мадуро. Хотя процедура выдвижения еще не завершилась.

Имя основного соперника Мадуро пока неизвестно. Оппозиция настаивает на кандидатуре лидера движения Vente Venezuela Марии Корине Мачадо. В октябре 2023 года она победила на оппозиционных праймериз, где набрала 92,35% (в правительстве страны выразили сомнение в достоверности этого результата). Однако решение Верховного суда Венесуэлы от 26 января запрещает Мачадо занимать государственные посты до 2038 года, в том числе баллотироваться на президентских выборах.

Оппозиция не намерена представить другую кандидатуру, хотя остается немного времени. Согласно решению Национального избирательного совета, выдвижение кандидатов для участия пройдет с 21 по 25 марта, а предвыборная кампания развернется с 4 по 25 июля.

Почему США возобновили санкции против Венесуэлы
Политика
Фото:Javier Campos / Getty Images

Проведение президентских выборов во второй половине 2024 года — часть Барбадосских соглашений, которые правительство Мадуро и оппозиция Венесуэлы подписали в октябре прошлого года. Документ гарантировал всем партиям страны право выдвигать своих кандидатов для участия в президентских выборах. В знак поддержки этого соглашения США до апреля 2024 года приостановили санкции против Боливарианской Республики.

Оппозиция считает, что власти Венесуэлы нарушили это соглашение, отстранив Мачадо. В конце января США отозвали решение о приостановке санкций в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы из-за «отсутствия прогресса между [президентом Венесуэлы Николасом] Мадуро, его представителями и оппозицией».

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии

В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было

Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию
Авторы
Теги
Мария Васильева
Венесуэла выборы президента
Материалы по теме
Мадуро заявил о скором включении Венесуэлы в БРИКС
Политика
Бразилия увеличит число военных на границе с Венесуэлой и Гайаной
Политика
Венесуэла нарастила военные силы у спорной с Гайаной территории
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 98,94 (-0,17) Инвестиции, 05 мар, 16:25 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 91,16 (-0,19) Инвестиции, 05 мар, 16:25
OpenAI ответила на иск Маска словами «грустно, что дошло до этого» Технологии и медиа, 13:07
Прокуратура запросила почти 5 лет тюрьмы Анчелотти из-за налогов Спорт, 13:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:02
«Леруа Мерлен» в России изменила название юрлица Бизнес, 13:01
Матвиенко поручила подготовить к денонсации невыгодные России договоры Политика, 13:00
В феврале сделки на Мосбирже совершило рекордное число частных инвесторов Инвестиции, 12:57
Офисы ПСБ доступны клиентам во всех субъектах России Пресс-релиз, 12:56
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
В мэрии подвели промежуточные итоги работы программы реновации Город, 12:55
Глава разведки Молдавии заявил о плане России помешать ее вступлению в ЕС Политика, 12:52
В Венесуэле назначили президентские выборы Политика, 12:51
Роналду пожелал удачи российскому претенденту на титул чемпиона WBA Спорт, 12:38
Девушка задержанного в ОАЭ Промеса выложила видео с ним из ночного клуба Спорт, 12:37
В России включили музыку и проверили сирены оповещения. Видео Общество, 12:35
Силовики вручили повестки работникам склада Wildberries в Екатеринбурге Общество, 12:34