При стрельбе в штате Огайо один человек погиб, еще 26 пострадали

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В результате стрельбы в городе Акрон в американском штате Огайо погиб один человек, еще 26 пострадали, сообщает News 5 Cleveland со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел около полуночи. По прибытии полиция обнаружила десятки гильз, а также один пистолет. На месте происшествия полиция нашла порядка 36 улик — столько табличек правоохранители разместили на месте происшествия, передает корреспондент телеканала. По предварительным данным, жертвой стрельбы стал 27-летний мужчина. Другие подробности телеканал не привел.

Ранее, 20 мая, произошла стрельба на выпускном вечере в городе Кейп-Джирардо, штат Миссури. Тогда пострадали два человека, одного из них госпитализировали. Других гостей праздника эвакуировали из кампуса университета, где проходило мероприятие.