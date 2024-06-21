При обстреле Первомайска в ЛНР пострадали три человека

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Три человека получили контузию при обстреле Первомайска Луганской народной республики, сообщил мэр Сергей Колягин.

«По уточненным данным, медицинские работники оказали первую помощь трем пострадавшим. У всех троих диагностирована акубаротравма (второе название контузии из-за близкого взрыва. — РБК)», — говорится в публикации.

Удар пришелся по жилому дому. Колягин уточнил, что само здание начало рушиться, и призвал не находиться вблизи места происшествия.

Первомайск неоднократно попадал под обстрелы. В частности, 21 мая в результате атаки получил повреждение газопровод — без газа остались 245 человек. Колягин добавил, что никто не пострадал.