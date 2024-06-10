После обстрела без электричества остались более 15 тыс. жителей ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Из-за обстрела ВСУ повреждения получила Кременская подстанция в ЛНР, питающая город Кременная и окрестные поселки, сообщил в своем телеграм-канале глава муниципалитета Вячеслав Третьяков.

Без электричества остались более 15 тыс. жителей города и близлежащих населенных пунктов, нанесены существенные повреждения оборудованию.

«Сейчас специалисты ГУП «Республиканской сетевой компании» ведут работы по вопросу возобновления электроснабжения», — написал Третьяков.