Путин подарил Ким Чен Ыну портрет его деда Ким Ир Сена
Президент России Владимир Путин во время своего визита в Северную Корею подарил председателю государства Ким Чен Ыну портрет его деда Ким Ир Сена. Фотографии опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Президент России также презентовал своему северокорейскому коллеге письменный набор с миниатюрной росписью палех, он включает ручку и три украшенные подставки под письменные принадлежности.
Путин 18–19 июня приезжал с государственным визитом в Пхеньян. Это был его первый официальный визит в КНДР с 2000 года. Во время поездки лидеры государств обменялись подарками.
Президент России также подарил Ким Чен Ыну второй автомобиль Aurus российского производства, чайный сервиз и адмиральский кортик.
От Ким Чен Ына Путин получил бюст и портрет, а также двух редкой породы охотничьих собак из Северной Кореи.
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