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Политика ,  
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Путин подарил Ким Чен Ыну портрет его деда Ким Ир Сена

Владимир Путин презентует&nbsp;Ким Чен Ыну&nbsp;письменный набор с палехской росписью
Владимир Путин презентует Ким Чен Ыну письменный набор с палехской росписью (Фото: KCNA)

Президент России Владимир Путин во время своего визита в Северную Корею подарил председателю государства Ким Чен Ыну портрет его деда Ким Ир Сена. Фотографии опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Президент России также презентовал своему северокорейскому коллеге письменный набор с миниатюрной росписью палех, он включает ручку и три украшенные подставки под письменные принадлежности.

ЦТАК показало кадры с подарками Путину от Ким Чен Ына
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Путин 18–19 июня приезжал с государственным визитом в Пхеньян. Это был его первый официальный визит в КНДР с 2000 года. Во время поездки лидеры государств обменялись подарками.

Президент России также подарил Ким Чен Ыну второй автомобиль Aurus российского производства, чайный сервиз и адмиральский кортик.

От Ким Чен Ына Путин получил бюст и портрет, а также двух редкой породы охотничьих собак из Северной Кореи.

Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA

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Владимир Путин Ким Чен Ын подарки
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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Чен Ын Ким

лидер КНДР
8 января 1982 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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