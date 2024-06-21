Путин подарил Ким Чен Ыну портрет его деда Ким Ир Сена

Владимир Путин презентует Ким Чен Ыну письменный набор с палехской росписью (Фото: KCNA)

Президент России Владимир Путин во время своего визита в Северную Корею подарил председателю государства Ким Чен Ыну портрет его деда Ким Ир Сена. Фотографии опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Президент России также презентовал своему северокорейскому коллеге письменный набор с миниатюрной росписью палех, он включает ручку и три украшенные подставки под письменные принадлежности.

Путин 18–19 июня приезжал с государственным визитом в Пхеньян. Это был его первый официальный визит в КНДР с 2000 года. Во время поездки лидеры государств обменялись подарками.

Президент России также подарил Ким Чен Ыну второй автомобиль Aurus российского производства, чайный сервиз и адмиральский кортик.

От Ким Чен Ына Путин получил бюст и портрет, а также двух редкой породы охотничьих собак из Северной Кореи.