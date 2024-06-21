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Общество ,  
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Суд оштрафовал Гордееву за отсутствие плашки иноагента в соцсетях

Катерина Гордеева
Катерина Гордеева (Фото: skazhigordeevoy / YouTube)

Таганский суд Москвы оштрафовал журналистку Катерину Гордееву (признана иноагентом в России) на 30 тыс. руб. за отказ от маркировки иноагента на своих постах в соцсетях.

«Признать Гордееву Катерину Владимировну виновной в административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей», — цитирует «РИА Новости» вердикт судьи.

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По сообщению агентства, Гордеева в суд не явилась, ее интересы представляла адвокат Ксения Карпинская. Она заявила, что подзащитная не виновата в отсутствии маркировки: журналистка, по словам Карпинской, «на начале поста поставила свою плашку и ничего не нарушила», в телеграме же один пост с опросом оказался разбит на три. Адвокат также заявила, что Гордеева не должна была ставить плашку на репосты.

Катерина Гордеева — российская журналистка, кинодокументалист, писательница. Автор и ведущая YouTube-канала «Скажи Гордеевой». Минюст внес Гордееву в список физлиц-иноагентов в сентябре 2022 года.

В феврале 2024 года Гордеева объявила, что вынуждена приостановить работу YouTube-проекта «Скажи Гордеевой» на неопределенный срок, но в начале марта сообщила, что возвращается к работе и «попробует выстоять» в новых условиях.

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Теги
Катерина Гордеева иноагент Минюст штраф суд

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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