Гордеева объявила о возобновлении YouTube-проекта на донаты подписчиков

Работу над проектом журналистка приостановила в конце февраля из-за законопроекта о запрете рекламы у иноагентов. Но подписчики попросили команду не сдаваться, и теперь создатели думают, «как экономически переформироваться»

Катерина Гордеева (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Журналистка Катерина Гордеева (признана Минюстом иноагентом) объявила о возвращении к работе над своим YouTube-каналом «Скажи Гордеевой» (1,65 млн подписчиков), которую приостановила из-за принятия Госдумой закона о запрете рекламы у иноагентов. Об этом говорится в телеграм-канале проекта.

Команда Гордеевой рассказала, что после заявления о приостановке деятельности зрители предложили множество способов, как продолжить работу без рекламы: в том числе материальную поддержку и сотрудничество на безвозмездной основе. Они также отмечали, что любят проект и не хотят, чтобы его создатели сдавались. Авторы канала выразили благодарность за эти отклики.

«Мы услышали вас и поняли, что сдаться сейчас было бы слишком простым и слишком легким решением. Мы попробуем выстоять. Правда, как минимум на первых порах нам будет действительно нужна ваша помощь», — сказано в сообщении.

Сейчас создатели проекта думают, «как экономически переформироваться в новых обстоятельствах», по их словам, пока без финансовой поддержки со стороны подписчиков работать не получится.

6 марта законопроект о запрете рекламы у иноагентов (также запрещает рекламу самих иноагентов) одобрил Совет Федерации. Так как Дума уже поддержала его, документ осталось подписать президенту Владимиру Путину. За нарушение грозит ответственность как самим иноагентам (штраф за размещение рекламы составит до 50 тыс. руб. для физлиц и до 500 тыс. руб. для юрлиц, за повторные нарушения грозит наказание вплоть до уголовного); так и рекламодателям (штраф до 300 тыс. руб.).

Журналист Алексей Пивоваров (также признан Минюстом иноагентом), который вел YouTube-проект «Редакция» и одноименный телеграм-канал, после принятия Думой этого закона сообщил, что передаст юридические права и управление проектом в Telegram своим редакторам. С частью команды ему пришлось попрощаться, добавил Пивоваров.

Теперь канал «Редакции» в Telegram называется «Контекст» (по названию одной из рубрик на YouTube, у канала почти 1 млн подписчиков), бывшая команда Пивоварова также запустила свой YouTube-канал «Контекст» (127 тыс. подписчиков). Журналист продолжает вести свой личный телеграм-канал (более 250 тыс. подписчиков).