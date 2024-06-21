Еще двух студентов МГМСУ отправили под домашний арест по делу о покупке зачета

Еще два студента «3-го меда» попали под домашний арест за покупку зачета

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Бутырский суд Москвы отправил под домашний арест еще двух студентов Российского университета медицины (РосУниМед, бывший МГМСУ им. А.Е. Евдокимова) — Муслима Муслимова и Махача Булбова — по делу о даче взятки за зачет, сообщает пресс-служба столичных судов.

Они пробудут под домашним арестом два месяца — до 18 августа 2024 года. Муслимову и Булбову вменяют посредничество во взяточничестве, совершенном в крупном размере — п. «б» ч. 3 ст. 291.1 Уголовного кодекса РФ. По статье грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее днем по той же статье арестовали бывшего студента РосУниМеда Рачу Саркисяна. По версии следствия, он «вступил в преступный сговор» для получения зачета.

О следственных действиях в РосУниМеде из-за возможной покупки экзаменов стало известно 19 июня. Они велись по делу студента и преподавателя этого учебного заведения, уточнили ТАСС в правоохранительных органах. В пресс-службе университета агентству рассказали, что сотрудничают со следствием.

По данным телеграм-канала Baza, по делу задержали около 30 человек. В их числе два студента, которые собирали деньги с других обучающихся для передачи средств преподавателям. Два года назад после сбора средств экзамены сдали не все, и родственники одного из студентов обратились в полицию, пишет канал.