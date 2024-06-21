Экс-студента РосУниМеда посадили под домашний арест за покупку зачета

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Бутырский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего студента Российского университета медицины (РосУниМед, бывший МГМСУ) Рачу Саркисяна по делу о даче взятки за зачет. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов.

По версии следствия, Саркисян, будучи студентом, «вступил в преступный сговор» для получения зачета по одной из дисциплин без оценки знаний. Он пробудет под домашним арестом два месяца — до 18 августа 2024 года.

Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве, совершенном в крупном размере — п. «б» ч. 3 ст. 291.1 Уголовного кодекса. По статье грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее, 19 июня, источники «РИА Новости» и телеграм-канала Baza сообщили, что в РосУниМеде прошли следственные действия из-за возможной покупки экзаменов. По данным Baza, задержали около 30 человек, в том числе двоих студентов, которые собирали деньги с других обучающихся для передачи средств преподавателям.

Источники телеграм-канала сообщили, что речь идет об инциденте двухгодичной давности — тогда после сбора средств экзамены сдали не все, и родственники одного из студентов обратились в полицию. В числе задержанных может быть доцент кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф, сообщил канал позднее.