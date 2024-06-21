В Одесской области раздались взрывы

Фото: Юрий Зозуля / Keystone / Global Look Press

В Одесской области прогремели взрывы, сообщает «Думская». Издание «Страна.ua» сообщило о двух взрывах с интервалом в пять минут.

В регионе с 16:41 мск действует воздушная тревога. Глава областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей Одессы и района спуститься в укрытия.

Ранее, 19 июня, в регионе также раздался взрыв. По данным портала «Зеркало недели», он прогремел в портовом городе Черноморск.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.