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Военная операция на Украине ,  
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В Одесской области раздались взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Юрий Зозуля / Keystone / Global Look Press
Фото: Юрий Зозуля / Keystone / Global Look Press

В Одесской области прогремели взрывы, сообщает «Думская». Издание «Страна.ua» сообщило о двух взрывах с интервалом в пять минут.

В регионе с 16:41 мск действует воздушная тревога. Глава областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей Одессы и района спуститься в укрытия.

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Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ранее, 19 июня, в регионе также раздался взрыв. По данным портала «Зеркало недели», он прогремел в портовом городе Черноморск.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Одесская область взрыв Украина

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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