СБУ завела уголовное дело на актера из «Универа» Виталия Гогунского

Виталий Гогунский (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

На Украине на российского актера Виталия Гогунского, который сыграл Кузю в сериале «Универ», завели уголовное дело, его обвинили в поддержке специальной военной операции.

Об этом сообщила пресс-служба управления СБУ в Винницкой области в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской).

«Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его <...> деятельности против Украины. Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера и музыканта Виталия Гогунского, который публично поддерживает <...> Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, следователи сообщили Гогунскому о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 110 — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

ст. 111-1 — коллаборационистская деятельность;

ст. 436 — пропаганда войны.

По этим статьям актеру грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Обвинительный акт уже направлен в суд.

В августе 2023 года Гогунского не пустили в Грузию. Директор артиста Табриз Шахиди тогда предположил, что актера могли не впустить в страну по «политическим причинам».

Гогунский неоднократно выступал в поддержку российской спецоперации на Украине. Актер рассказывал, что посещал госпитали, где проходят реабилитацию участники боевых действий, и общался с ними.