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Военная операция на Украине ,  
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СБУ завела уголовное дело на актера из «Универа» Виталия Гогунского

Сюжет
Военная операция на Украине
Виталий&nbsp;Гогунский
Виталий Гогунский (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

На Украине на российского актера Виталия Гогунского, который сыграл Кузю в сериале «Универ», завели уголовное дело, его обвинили в поддержке специальной военной операции.

Об этом сообщила пресс-служба управления СБУ в Винницкой области в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской).

«Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его <...> деятельности против Украины. Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера и музыканта Виталия Гогунского, который публично поддерживает <...> Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, следователи сообщили Гогунскому о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 110 — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • ст. 111-1 — коллаборационистская деятельность;
  • ст. 436 — пропаганда войны.

По этим статьям актеру грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Обвинительный акт уже направлен в суд.

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Фото:ssu.gov.ua

В августе 2023 года Гогунского не пустили в Грузию. Директор артиста Табриз Шахиди тогда предположил, что актера могли не впустить в страну по «политическим причинам».

Гогунский неоднократно выступал в поддержку российской спецоперации на Украине. Актер рассказывал, что посещал госпитали, где проходят реабилитацию участники боевых действий, и общался с ними.

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Персоны
Виталий Гогунский СБУ обвинение
Виталий Гогунский фото

Виталий Гогунский

актер, певец, телеведущий
14 июля 1978 года

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