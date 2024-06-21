СБУ завела уголовное дело на актера из «Универа» Виталия Гогунского
На Украине на российского актера Виталия Гогунского, который сыграл Кузю в сериале «Универ», завели уголовное дело, его обвинили в поддержке специальной военной операции.
Об этом сообщила пресс-служба управления СБУ в Винницкой области в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской).
«Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его <...> деятельности против Украины. Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера и музыканта Виталия Гогунского, который публично поддерживает <...> Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, следователи сообщили Гогунскому о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 110 — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- ст. 111-1 — коллаборационистская деятельность;
- ст. 436 — пропаганда войны.
По этим статьям актеру грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Обвинительный акт уже направлен в суд.
В августе 2023 года Гогунского не пустили в Грузию. Директор артиста Табриз Шахиди тогда предположил, что актера могли не впустить в страну по «политическим причинам».
Гогунский неоднократно выступал в поддержку российской спецоперации на Украине. Актер рассказывал, что посещал госпитали, где проходят реабилитацию участники боевых действий, и общался с ними.
Упал — поднялся.
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