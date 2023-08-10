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Сыгравшего Кузю актера из «Универа» не пустили в Грузию

Сыгравшего Кузю в сериале «Универ» актера Виталия Гогунского не пустили в Грузию

Актера Виталия Гогунского, который сыграл Кузю в сериале «Универ», не пустили в Грузию. Об этом сообщил «РИА Новости» директор артиста Табриз Шахиди.

«Он летит уже в Москву. Говорил с ним на взлетной [полосе] в Тбилисском аэропорту. Все в порядке. «Граница» не впустила его в Грузии», — сказал он.

Шахиди предположил, что актера могли не впустить в страну по «политическим причинам».

О том, что Гогунскому отказали во въезде в Грузию, ранее сообщал телеграм-канал Mash. Актер, по его данным, должен был участвовать в Грузии в съемках проекта.

Гогунский неоднократно выступал в поддержку российской спецоперации на Украине. Актер говорил, что посещал госпитали, где проходят реабилитацию участники боевых действий, и общался с ними. Актер ездил в зону спецоперации и давал там концерты для военнослужащих.

Артист родился в городе Кременчуг в Полтавской области Украины. Сам он говорил, что «мы все по факту из Советского Союза» и называл «столицей своей родины» Москву.

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Гогунскому 45 лет. Известность ему принесла роль Кузи (Эдуарда Кузьмина) — студента в сериале «Универ», который выходил на «ТНТ» в 2008-2011 годах. Всего на счету актера 16 работ в 15 проектах. Он снялся в сериалах «СашаТаня» (2014-2023, эпизодические роли), «Универ. Новая общага» (2011-2018), «Отель Элеон» (2016), фильме «Бармен» (2015) и других.

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Грузия отказ во въезде актер
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