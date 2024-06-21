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Политика ,  
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Зеленский сменил главу Госохраны после жалоб офицеров

Фото: do.gov.ua
Фото: do.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Управления государственной охраны (УГО) Алексея Морозова после жалоб офицеров на предыдущего руководителя.

Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства. Ранее обязанности главы УГО исполнял Максим Донец.

Накануне десять офицеров в письме Зеленскому обвинили Донца в «самовольном захвате власти», заявив, что тот сам назначил себя главой после увольнения прежнего руководителя Сергея Рудя.

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По словам военных, Донец мешал исполнять им обязанности — приказал заступать на дежурство без оружия и распорядился расформировать два подразделения в граничащей с Россией Сумской областью.

Кроме того, по его приказу всю взрывчатку передали на хранение в Службу безопасности Украины, а некоторых сотрудников отправили в резерв или понизили в должности.

Эти действия могут привести к совершению диверсии в отношении руководства страны, подчеркнули подписавшие письмо офицеры.

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года

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