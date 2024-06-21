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Военная операция на Украине ,  
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В Буче мужчина подорвался в машине из-за отказа отвезти его к границе

В Буче мужчина взорвал гранату в салоне авто из-за отказа отвезти его к границе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: kyivregionpolice / Telegram
Фото: kyivregionpolice / Telegram

Неизвестный мужчина в городе Буча Киевской области взорвал гранату в чужой машине, требуя водителя отвезти его к границе с Белоруссией, сообщает украинское издание «Страна».

«В Буче мужчина взорвал гранату в машине. <...> Предварительно, неизвестный заскочил в чужое авто, достал гранату и приказал везти его к границе с Беларусью», — говорится в публикации.

По данным издания, после отказа мужчина взорвал гранату, но водитель успел выбежать, при взрыве он не пострадал.

Со ссылкой на украинскую пресс-службу полиции газета сообщила, что ведомство подтвердило происшествие в Буче. Неизвестный погиб на месте, а водитель успел выпрыгнуть из автомобиля и не пострадал, подтвердили в полиции.

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Украинские пограничники регулярно сталкиваются с попытками мужчин покинуть страну, чтобы избежать мобилизации.

Так, в декабре 2023 года спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что за год на границе задержали около 11 тыс. мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу.

5 декабря того же года Демченко отметил, что украинские пограничники каждый день задерживают по 20–25 граждан, уклоняющихся от военной службы.

После начала военной операции украинские власти ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну.

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Теги
Буча граната Киевская область Белоруссия

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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