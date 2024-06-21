ФАС выдала Альфа-банку предписания за рекламу мелким шрифтом
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала Альфа-банку предписание впредь соблюдать правила размещения рекламы своих услуг, нарушения нашли в рекламе двух финансовых услуг, сообщило ведомство.
Речь идет о рекламе отмены комиссий за эквайринг и за переводы для бизнеса. «При этом существенная информация об ограничениях таких условий сообщалась в поясняющих сносках трудным для восприятия способом в течение короткого времени», — отметили в ФАС.
Это, подчеркивает служба, не дало потребителям возможность получить полную информацию о финансовых услугах, определяющих их стоимость.
В ФАС уточнили, что обе рекламы признаны ненадлежащими, банку выдано два предписания.
18 июня служба сообщала о возбуждении дела в отношении Альфа-банка за нарушения в рекламе дебетовой карты на телеканалах «Первый канал», ТНТ и «Пятница», а также на радиостанции «Русское радио».
9 апреля ФАС заводила дело против Альфа-банка также из-за мелкого шрифта в рекламе о начислении баллов за открытие счета.
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