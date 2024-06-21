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Наводнения в России ,  
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Роспотребнадзор сообщил о стабильной ситуации с холерой в стране

Роспотребнадзор: ситуация с заболеваемостью холерой в России стабильна
Сюжет
Наводнения в России
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Специалисты Роспотребнадзора приняли необходимые меры, чтобы исключить риски распространения холеры в России в период паводков марте-апреле, ситуация с этим заболеванием по стране остается стабильной, сообщила пресс-служба ведомства.

В пресс-службе также отметили, что специалисты усилили контроль за санитарной обстановкой на приграничных с Украиной территориях.

Накануне украинский министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью «Би-би-си Украина» заявил, что ситуация с распространением холеры и других опасных болезней в стране остается критичной. Воду перекрывают на долгое время из-за отключений энергоснабжения, поэтому «водный путь передачи инфекционных проб может выйти на первое место», сказал он.

ВОЗ оценила как очень высокий риск распространения холеры в мире
Общество
Фото:Joe Raedle / Getty Images

Роспотребнадзор направил экстренный запрос в Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для подтверждения сведений об угрозе.

Холера — бактериальная инфекция, острые варианты которой характеризуются сильной водянистой диареей, сопровождающейся быстрым и потенциально смертельным обезвоживанием организма.

Заболевание вызывается употреблением пищи или воды, зараженной вибрионом Vibrio cholerae, у него короткий инкубационный период — от 12 часов до пяти дней. Холера легко поддается лечению внутривенным введением растворов для регидратации, но остается глобальной угрозой из-за высокой заболеваемости и смертности среди уязвимых групп населения, которым недоступна квалифицированная медпомощь, отмечают в ВОЗ.

Весной некоторые российские регионы пострадали от наводнений. Роспотребнадзор призывал жителей зон подтопления употреблять только кипяченую и бутилированную воду во избежание заражения инфекционными заболеваниями.

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Теги
Роспотребнадзор холера заболеваемость паводки

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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