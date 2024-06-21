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Политика ,  
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Три северные страны договорились создать военно-транспортный коридор

Норвегия, Швеция и Финляндия договорились создать военно-транспортный коридор

Финляндия, Норвегия и Швеция договорились о создании военно-транспортного коридора, который будет проходить через северные территории трех стран, сообщает NRK со ссылкой на норвежского премьера Йонас Гар Стёре. Он встретился со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном и финским президентом Александером Стуббом, политики провели встречи 19-20 июня встречи в городе Бодё на севере Норвегии.

Транспортный коридор проложат через север Норвегии, Швеции и Финляндии. Цель проекта — сократить время переброски войск и оборудование из норвежских портов через Швецию и Финляндию.

«Раньше мы думали о направлении север-юг, когда планировали переброску военного персонала и техники. Теперь, в большей степени, мы также хотим подумать о западном и восточном направлениях. Национальная инфраструктура должна отвечать потребностям НАТО, чтобы иметь возможность перебрасывать силы через национальные границы», — пояснил Стёре.

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25 мая шесть стран — Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша — договорились сформировать новую инфраструктуру с использованием беспилотников для охраны границ, сообщила глава литовского МВД Агне Билотайте. По ее словам, «стену дронов» планируют создать за счет Евросоюза.

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Теги
Норвегия Финляндия Швеция НАТО

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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