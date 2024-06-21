Песков: встречи министров обороны России и КНДР во время визита Путина не было

Песков ответил на вопрос о встрече министров обороны России и КНДР

Отдельной встречи министров обороны России и КНДР во время визита президента Владимира Путина в Пхеньян не было, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не было», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Путин прибыл в Северную Корею вечером 18 июня. В составе российской делегации были в том числе первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров.

Это был первый официальный визит Путина в Северную Корею с 2000 года. Ким Чен Ын лично встретил российского президента в аэропорту.

Утром 19 июня политики встретились на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, где состоялась торжественная церемония с военным парадом. Затем российская и северокорейская делегации провели переговоры в расширенном составе. После их завершения Путин и Ким Чен Ын продолжили беседу в формате тет-а-тет, она длилась около двух часов.

По итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он пришел на смену Договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года и некоторым документам. Соглашение предусматривает оказание взаимопомощи в случае агрессии против одного из участников, пояснял Путин.