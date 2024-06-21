 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

Песков ответил на вопрос о встрече министров обороны России и КНДР

Песков: встречи министров обороны России и КНДР во время визита Путина не было

Отдельной встречи министров обороны России и КНДР во время визита президента Владимира Путина в Пхеньян не было, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не было», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Путин прибыл в Северную Корею вечером 18 июня. В составе российской делегации были в том числе первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров.

Путин и Ким Чен Ын покормили белых рысаков в резиденции лидера КНДР
Политика
Фото:Владимир Путин и Ким Чен Ын покормили рысака (ЦТАК)

Это был первый официальный визит Путина в Северную Корею с 2000 года. Ким Чен Ын лично встретил российского президента в аэропорту.

Утром 19 июня политики встретились на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, где состоялась торжественная церемония с военным парадом. Затем российская и северокорейская делегации провели переговоры в расширенном составе. После их завершения Путин и Ким Чен Ын продолжили беседу в формате тет-а-тет, она длилась около двух часов.

По итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он пришел на смену Договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года и некоторым документам. Соглашение предусматривает оказание взаимопомощи в случае агрессии против одного из участников, пояснял Путин.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
КНДР Андрей Белоусов Владимир Путин встреча Россия

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Путин и Ким Чен Ын покормили белых рысаков в резиденции лидера КНДР
Политика
Путин сравнил санкции в отношении КНДР с блокадой Ленинграда
Политика
Сеул изменил позицию по оружию для Украины из-за соглашения КНДР и России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 91,45 (+2,36) Инвестиции, 20 июн, 18:06 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 85,42 (+2,79) Инвестиции, 20 июн, 18:06
Фатальные ошибки: как правильно торговать на маркетплейсах РБК И МТС Банк, 05:52
Зеленский заявил о расчете на солнечную энергию на фоне потери генерации Политика, 05:41
Песков ответил на вопрос о встрече министров обороны России и КНДР Политика, 05:27
Власти Кубани сообщили о пожаре и повреждениях на Ильском НПЗ Политика, 04:54
Япония ввела санкции против руководства ЦИК, АЛРОСА и «Микрона» Политика, 04:30
Пентагон не увидел необходимости менять боеготовность своих ядерных сил Политика, 04:08
Четыре человека пострадали после массированной атаки дронов на Кубань Политика, 03:58
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Handelsblatt узнала о тайном предложении Шольца США по «Северному потоку» Политика, 03:55
Трамп пообещал грин-карты всем иностранным выпускникам колледжей в США Политика, 03:40
Призывавшего к захвату власти на границе с КНР жителя Приморья арестовали Общество, 03:21
СК установил личности 131 боевика по делу об атаке на Ингушетию Политика, 03:09
В Краснодарском крае сообщили о массированной атаке беспилотников Политика, 02:42
FT рассказала, как Россия продвигает влияние через мирный атом Политика, 02:26
«Лаборатория Касперского» пообещала сохранить связи с партнерами в США Бизнес, 02:21