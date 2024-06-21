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Политика ,  
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Путин и Ким Чен Ын покормили белых рысаков в резиденции лидера КНДР

Фото: Владимир Путин и Ким Чен Ын покормили рысака (ЦТАК)
Фото: Владимир Путин и Ким Чен Ын покормили рысака (ЦТАК)

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын покормили белых рысаков в резиденции для почетных гостей «Кымсусан» в Пхеньяне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как уточнило агентство, Путин и Ким Чен Ын после церемонии подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами отправились в садовым район резиденции главы КНДР «Кымсусан», попеременно водя седан Aurus, подаренный Путиным северокорейскому лидеру.

В ходе прогулки Ким Чен Ын и Путин покормили лошадей породы «рысак». На одном из фотографий, опубликованных агентством, видно, как российский лидер кормит коня морковкой.

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Визит Путина в Северную Корею проходил 18–19 июня. Российский президент провел переговоры с Ким Чен Ыном, лидеры подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Визит завершился торжественным приемом. Далее президент России отправился во Вьетнам.

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Владимир Путин Ким Чен Ын лошадь Северная Корея КНДР
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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Чен Ын Ким

лидер КНДР
8 января 1982 года

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