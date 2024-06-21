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Военная операция на Украине ,  
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Четыре человека пострадали после массированной атаки дронов на Кубань

Сюжет
Военная операция на Украине
О массированной атаке дронов на Темрюкский, Ейский и Северский районы Кубани региональный оперштаб сообщил в 2:38 ночи. По данным властей, пострадали четыре человека, повреждения получило здание вокзала в Краснодаре
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Четыре человека пострадали в результате падения обломков дронов в Краснодарском крае во время массированной атаки беспилотников на регион, сообщили в оперштабе края.

Здание автовокзала «Южный» и котельная, расположенные в Краснодаре, получили повреждения. При этом глава города Евгений Наумов в своем телеграм-канале заявил, что «серьезных разрушений инфраструктуры нет».

Как пишет SHOT со ссылкой на очевидцев, в результате падения обломков в районе автовокзала повреждения также получили несколько автобусов.

В Краснодарском крае сообщили о массированной атаке беспилотников
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

О массированной атаке беспилотников на Темрюкский, Ейский и Северский районы Краснодарского края региональный оперштаб сообщил в 2:38 ночи. При этом SHOT писал, что звуки взрывов, а регионы были слышны как минимум с 1:40 ночи. По данным Mash, всего за ночь местные жители насчитали порядка 40 взрывов.

После начала спецоперации приграничные с Украиной регионы, в том числе Краснодарский край, регулярно подвергаются ракетным атакам и атакам дронов. Москва осуждает удары украинских военных по гражданской инфраструктуре. Кремль в связи с атаками заявлял, что военные России делают все необходимое для защиты российских регионов.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Мир Ландау
Краснодарский край Военная операция на Украине беспилотники автовокзал пострадавшие

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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